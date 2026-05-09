Despliegan operativo en San Gregorio Atlapulco contra venta ilegal de alcohol

En el pueblo de San Gregorio Atlapulco, el gobierno de Xochimilco, encabezado por Circe Camacho, llevó a cabo acciones para inhibir la venta ilegal de bebidas alcohólicas y recuperar el orden en la vía pública.

En coordinación con personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y de la Guardia Nacional, se revisaron y clausuraron diversos inmuebles que contaban con reportes ciudadanos por presunta venta clandestina de alcohol.

Autoridades de la demarcación señalaron que este despliegue forma parte del inicio de una nueva etapa de autoridad y atención directa a los pueblos y barrios de Xochimilco, con el objetivo de recuperar espacios públicos y reforzar la seguridad en la zona.

La alcaldesa Circe Camacho afirmó que su administración mantendrá operativos permanentes para combatir actividades irregulares que afectan la tranquilidad de las comunidades.

En Xochimilco no vamos a tolerar la ilegalidad ni el abandono de nuestros pueblos y barrios. Vamos a seguir trabajando de la mano con las instituciones para devolver la tranquilidad a las familias xochimilcas”, sostuvo.

Las autoridades indicaron que las acciones de verificación y supervisión continuarán en distintos puntos de la demarcación, especialmente en zonas donde vecinos han reportado actividades fuera de la normatividad.

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