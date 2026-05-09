Antena de telecomunicaciones se desploma sobre vivienda
Elementos de Protección Civil acudieron a la zona y evacuaron a varias personas para comenzar los trabajos de remoción
Una antena de telecomunicaciones se desplomó este sábado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.
La estructura dañó el baño de una vivienda y una barda perimetral de otra, pero no se registraron personas lesionadas, reportó la Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
Al caer, causó daños en la losa de un baño y en media barda perimetral de dos inmuebles de la misma calle. Sin reporte de lesionados”, indicó la institución.
El incidente fue reportado cerca de las 16:00 horas en un predio ubicado cerca del cruce de Eje 3 Norte y Calle Martha, en la colonia Guadalupe Tepeyac.
Se registró la caída de una antena de radiocomunicaciones de aproximadamente 30 metros de longitud y dos metros de diámetro en su base”, indicó la dependencia.
Personal de la SGIRPC y Bomberos acudieron a atender la emergencia, fue necesario evacuar a 10 personas.
La alcaldía Gustavo A. Madero sería la encargada de realizar el procedimiento administrativo.
En el lugar, se encuentra personal de @TuAlcaldiaGAM para el procedimiento administrativo; asimismo, se contactó a la empresa responsable de la instalación de la antena”, señaló la SGIRPC.
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