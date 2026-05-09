Piden a grandes comercios y hoteles de CDMX reutilizar agua

Ante la crisis hídrica que enfrenta la Ciudad de México, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) planteó fortalecer el aprovechamiento y reutilización de aguas residuales tratadas, para reducir el desperdicio del recurso y promover un consumo más responsable.

El diputado del Verde Ecologista en el Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, señaló que es necesario que tiendas departamentales, comercios de autoservicio y hoteles cuenten con plantas de tratamiento de aguas residuales que les permitan reutilizar el agua en actividades que no se requieren para el consumo humano, como limpieza de instalaciones, sanitarios, mantenimiento y riego de áreas verdes.

El Verde Ecologista advirtió que la Ciudad de México se encuentra entre las entidades con mayor estrés hídrico, por lo que resulta urgente adoptar medidas concretas que ayuden a disminuir la presión sobre las fuentes de abastecimiento y garanticen un manejo más eficiente del agua.

Jesús Sesma expuso que actualmente la ley contempla la obligación de utilizar agua tratada en establecimientos con una superficie mayor a dos mil 500 metros cuadrados; sin embargo, advirtió que existen negocios que, aun sin cumplir con esa dimensión, registran altos niveles de consumo y deberían incorporarse a este tipo de medidas.

Por lo que hizo un llamado al Congreso capitalino a priorizar reformas que amplíen esta disposición y permitan incluir a más establecimientos comerciales y de servicios, especialmente aquellos cuyo funcionamiento implica un uso intensivo del agua.

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