Sheinbaum pide a CNTE protestas pacíficas ante amenaza de paro de 72 horas en CDMX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) para que sus movilizaciones se desarrollen de manera pacífica, en el contexto del paro nacional de 72 horas iniciado este 18 de marzo de 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el gobierno mantiene mesas de diálogo abiertas con el magisterio disidente, aunque aclaró que no sostendrá reuniones directas en este momento.

Sheinbaum enfatizó que su administración está atendiendo “las demandas que son factibles”, reiterando la disposición institucional para continuar el diálogo sin recurrir a confrontaciones.

Hay reuniones, entonces se atiende las demandas factibles de atender… si se van a manifestar que sea de manera pacífica, siempre”, dijo la Presidenta.

CNTE, plantón en el Zócalo y activa paro de 72 horas

Desde las primeras horas del día, integrantes de la CNTE comenzaron la instalación de un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de su jornada de protesta nacional.

El paro se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de marzo, con la participación estimada del 20% del sindicato en la capital, mientras que el resto de la base se movilizará en distintos estados del país.

Los contingentes provienen principalmente de entidades como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, consideradas bastiones históricos del movimiento.

El paro se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de marzo, con la participación estimada del 20% del sindicato de la CNTE. Cuartoscuro: Rogelio Morales Ponce

Entre las principales exigencias de la CNTE destacan la abrogación de la reforma educativa, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la instalación de mesas de diálogo tripartitas con autoridades federales.

De manera paralela, el magisterio mantiene acciones de brigadeo nacional para informar a trabajadores del sector educativo sobre los impactos de dicha legislación.

Posibles afectaciones viales

La CNTE convocó a una movilización que partirá a las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, donde se realizará un mitin político y la consolidación del plantón.

Aunque la ruta oficial no ha sido confirmada, se prevé que los manifestantes avancen por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo.

Históricamente, otras vialidades como Pino Suárez, 20 de Noviembre y Moneda también registran afectaciones durante estas movilizaciones.

Autoridades de la Ciudad de México implementaron un operativo de seguridad que incluye la colocación de vallas metálicas reforzadas alrededor de la plancha del Zócalo, así como la presencia de elementos policiacos en accesos estratégicos.

El dispositivo contempla múltiples capas de protección con estructuras de mayor peso y alambre metálico, con el objetivo de prevenir alteraciones al orden público.

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