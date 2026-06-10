López Casarín se suma al respaldo a Brugada por estrategia de seguridad rumbo al Mundial 2026

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, se sumó al respaldo expresado por las y los llamados “Alcaldes Transformadores” a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por las medidas implementadas para garantizar la seguridad, la movilidad y la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante una conferencia de prensa conjunta de los gobernantes de las 11 alcaldías encabezadas por Morena, López Casarín aseguró que la capital del país se encuentra preparada para recibir a millones de visitantes y destacó la coordinación permanente entre alcaldías, y los gobiernos local y federal para atender los retos que implica la justa deportiva más importante del planeta.

“El Mundial debe comenzar a vivirse desde ahora como una oportunidad para fortalecer la convivencia, impulsar el desarrollo económico y mostrar al mundo una ciudad abierta, preparada y orgullosa de recibir visitantes de todos los continentes”, afirmó.

El edil sostuvo que, además de las inversiones en infraestructura, la administración capitalina ha decidido construir un Mundial con un enfoque social, donde la ciudadanía sea el eje central de las acciones.

“Tenemos que cambiar la actitud y empezar a vivir el Mundial. Es una celebración de cómo estamos abriendo nuevamente los brazos al mundo entero. En la Ciudad de México estamos construyendo un Mundial con un enfoque social, donde el componente esencial es la gente”, señaló.

En la se sentido, López Casarín reconoció el liderazgo de Clara Brugada y de la presidenta Claudia Sheinbaum en la estrategia de preparación para el torneo, particularmente en materia de movilidad, considerada una prioridad para garantizar una experiencia segura y eficiente tanto para visitantes como para habitantes de la capital.

Asimismo, destacó que la coordinación interinstitucional ha permitido fortalecer la estrategia turística de la ciudad, con la expectativa de generar una importante derrama económica para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

“El turismo no se limita a los visitantes internacionales. También hablamos del turismo nacional y del turismo que hacemos entre nosotros mismos. La derrama económica que generan estos eventos beneficia a múltiples sectores y fortalece el orgullo de quienes vivimos aquí”, expresó.

El alcalde aseguró que la Ciudad de México cuenta con las condiciones necesarias para enfrentar el desafío logístico que representa la celebración de partidos mundialistas.

“Estamos más que preparados en materia de seguridad, recepción, calidez humana, economía, espacios deportivos y toda la infraestructura vinculada al Mundial.”, afirmó.

PRESENTA ANTE ALCALDES APP AO

Como parte de las acciones impulsadas desde Álvaro Obregón en el marco del evento futbolístico internacional, López Casarín presentó la plataforma digital Pasaporte AO, diseñada para vincular a visitantes y habitantes con promociones, servicios y sitios de interés de la demarcación, la cual fue habilitada en abril pasado, como publicó Excélsior.

La herramienta permitirá consultar en tiempo real descuentos y recomendaciones en restaurantes, hoteles, centros comerciales, bibliotecas, museos y otros establecimientos, además de facilitar que los negocios locales promocionen sus servicios durante el evento internacional.

Finalmente, el alcalde señaló que el legado del Mundial deberá medirse no sólo por las obras o la infraestructura construida, sino por la capacidad de fortalecer el tejido social y proyectar una imagen positiva de México ante el mundo.

“El componente esencial de los mundiales es la gente. Cada mexicana y mexicano hará que este Mundial sea algo muy especial. Ahí está el verdadero valor de esta gran oportunidad que tenemos como ciudad y como país”, concluyó.