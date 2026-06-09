Plan Kukulcán amuralla sedes mundialistas

Con aproximadamente 10 mil elementos de la Guardia Nacional y otras cantidades de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina-Armada de México (Marina), se realizarán los trabajos de seguridad y traslado de delegaciones para la ceremonia de inauguración del Mundial de Futbol, el próximo jueves 11 de junio.

Como parte de las operaciones del Plan Kukulcán, el personal federal se coordinará con las autoridades de la Ciudad de México para garantizar el recorrido de autobuses y vehículos diplomáticos en los que se trasladarán las personalidades a la sede del evento internacional, el ex Estadio Azteca.

A nivel regional, los trabajos se realizan con el trabajo coordinado de agencias de seguridad de Estados Unidos y Canadá, sedes compartidas de la competencia.

Los elementos en tierra contarán con el apoyo de helicópteros UH-60 Blackhawk de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana, 3 aviones F5, un avión Embraer-145 equipado con radares y equipos no tripulados Hermes 900 y Sapphire J20/Arcturus, como parte de un escudo aéreo.

Para la seguridad de los autobuses, en los que se trasladarán personalidades e invitados de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), la Guardia Nacional se apoyará con vehículos terrestres artillados, patrullas, motocicletas y equipos antidrón.

Un operativo similar se va a realizar para vigilar el traslado de los autobuses con las selecciones de México y Sudáfrica, desde sus hoteles de concentración hasta el Coloso de Santa Úrsula.

Fuentes consultadas del Gabinete de Seguridad informaron que los vehículos se trasladarán desde diferentes zonas hoteleras de la capital del país, en donde comenzarán los traslados al Estadio Ciudad de México a partir de las 7:00 horas, dos horas antes de lo programado inicialmente.

Se indicó que, desde el pasado domingo 7 de junio, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resguardan de manera permanente las instalaciones del ex Estadio Azteca, para lo que será su tercera inauguración de un Mundial de Futbol.

El general Román Villalvazo es el mando designado por el titular de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, como coordinador del Plan Kukulcán para la seguridad durante la justa deportiva que se realizará entre México, Estados Unidos y Canadá.

Cierres

De acuerdo con las fuentes consultadas, desde las 18:00 horas de este miércoles 10 de junio, se comenzarán a controlar los accesos a las colonias aledañas al Estadio Ciudad de México, para lo cual vecinos de esas zonas deberán mostrar una identificación y, en algunos casos, un código QR de acuerdo con la cercanía al inmueble.

Para el día de la inauguración, serán los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los que deberán apoyar con la liberación de vialidades para el traslado de las delegaciones de la FIFA.

Además, tendrán que colaborar con los filtros que se comenzarán a aplicar desde los puntos denominados “última milla”, para los aficionados que lleguen a pie hasta el Estadio Ciudad de México, donde se comenzarán a revisar los boletos electrónicos de los aficionados, en apoyo al personal de voluntarios equipado con los lectores de códigos.

Marchas

Sobre la posibilidad de marchas y bloqueos que diversos grupos han anunciado para el jueves 11 de junio, en las inmediaciones y vialidades de llegada al estadio, las fuentes consultadas indicaron que la atención de este tema está a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de las autoridades civiles de la capital del país.

De cualquier forma, sin dar detalles, por cuestiones de estrategia y seguridad, explicó que se han trazado vías alternas para la llegada de las delegaciones y se apoyará a los aficionados que lleguen a pie y en transporte público.

Sobre este tema, se indicó que se establecerá un operativo para las personas que se aproximen en Metro, principalmente por las líneas 2 y 3, así como el Tren Ligero.

Sedes

Las características principales de la estrategia de seguridad para el Estadio Ciudad de México aplicarán los días 17, 24 y 30 de junio, así como el 5 de julio, cuando se realicen los otros partidos programados del Mundial 2026 en esta sede.

El Plan Kukulcán contempla la participación de 4 mil 600 elementos de la Defensa y la Semar, además de 6 mil 654 de Seguridad Pública estatal y 6 mil de seguridad privada para las acciones de seguridad en tierra en el Estadio Ciudad de Guadalajara.

El calendario establece que en la Perla de Occidente se realizarán partidos los días 11, 18, 23 y 26 de junio, dentro de la fase de grupos del Mundial.

Esos días, la capital de Jalisco también contará con un escudo aéreo con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana y la vigilancia de vialidades a cargo de la Policía Estatal.

Para los partidos en el Estadio Ciudad de Monterrey, los días 14, 20, 24 y 29 de junio, la Sultana del Norte será vigilada por 4 mil 142 integrantes de las Fuerzas Armadas, 5 mil elementos estatales y 6 mil privados; además del operativo de vigilancia aérea.

Como apoyo a equipos que llegaron a hacer su concentración en México, pero que jugarán en Estados Unidos, el Plan Kukulcán designó a 5 mil 724 elementos de las Fuerzas Armadas, 7 mil de corporaciones estatales y mil 500 de seguridad privada.

De estos equipos destaca el caso de la selección de Irán que se hospeda en la ciudad de Tijuana, Baja California, y desde donde volará para sus partidos en la unión americana, país con el que actualmente enfrenta un conflicto bélico.

Las otras sedes alternas son Cancún, Quintana Roo; Querétaro, Querétaro; Pachuca, Hidalgo; Toluca, Estado de México; Puebla, Puebla, y Torreón, Coahuila.