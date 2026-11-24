Ante la saturación de los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México para tramitar la licencia permanente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que se instalará un macro módulo en la sala de armas de la Magdalena Mixhuca para atender a quienes requieran este documento.

La mandataria capitalina señaló que los habitantes de la Ciudad de México tuvieron más de dos años para realizar este trámite; sin embargo, dijo que ya se sabe que se registran este tipo de situaciones, sobre todo cuando el plazo terminará en diciembre de este año.

Se va a instalar un macro módulo, así como arrancamos el inicio de las licencias permanentes, que además nos da mucho gusto que tenga tanto éxito. Vamos a hacer un macro módulo justo donde estuvo en la Magdalena Mixhuca”, expresó.

Brugada Molina aseguró que el objetivo de esta instalación es que la población tenga las condiciones para realizar este trámite, en el lugar estarán representantes de la Secretaría de Movilidad, así como de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

El tiempo de espera para los solicitantes que no alcanzaron una cita vía internet varía entre seis y ocho horas. Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Van a organizarse para tener a mucho personal que esté siempre atendiendo a las personas que decidieron solicitar su licencia permanente”, mencionó la mandataria capitalina.

Esta decisión se da en medio del caos registrado en los módulos de la Secretaría de Movilidad, donde la gente ha tenido que realizar filas mayores a cuatro horas para poder efectuar este trámite.

Cabe señalar que la página oficial para registrar las citas ha fallado, por lo cual los usuarios han tenido que asistir sin las mismas.