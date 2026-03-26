Les caen con operativo en Tepito, decomisan productos 'pirata' del Mundial

Al llamado "Barrio Bravo de Tepito" llegaron decenas de elementos de seguridad del Gobierno Federal, del IMPI y de la Ciudad de México ya que fueron alertados que en la calle Aztecas y otras de la colonia Morelos se vendían diversos productos con logotipos ‘patitos’ del Mundial de Futbol 2026 que iniciará en breve.

Cateo en Tepito Ricardo Vitela

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de la Secretaría de Marina llevan a cabo los cateos en al menos 15 locales y 4 bodegas. Se reportó el aseguramiento de productos, principalmente apócrifos, incluyendo playeras relacionadas con el Mundial 2026. En la zona, se registra una gran presencia de elementos policíacos, que, apoyados con patrullas, han establecido un “cerco de seguridad” mientras se llevan a cabo los decomisos.

Cateo en Tepito Ricardo Vitela

Este operativo es parte de las acciones constantes para combatir el comercio ilegal y el crimen organizado en el llamado "Barrio Bravo", donde recientemente también se han realizado detenciones de presuntos integrantes de la Unión Tepito, afirmaron autoridades.

Los comerciantes no lograron acreditar la propiedad legal de la mercancía decomisada por lo que esta fue llevada a las instalaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Cateo en Tepito Ricardo Vitela

Hasta ahora no hay personas detenidas.

60 toneladas de artículos

Autoridades realizaron el aseguramiento de la mercancía deportiva apócrifa relacionada con el Mundial de Fútbol FIFA 2026, la mayor parte de los productos fue colocada en bolsas negras con sellos de “Mercancía Asegurada” del IMPI y será destruida una vez concluido el proceso legal.

En total, se decomisaron más de 60 toneladas de artículos, presuntamente vinculados a al menos 15 marcas registradas que presentaron denuncias por uso indebido de su imagen en ropa deportiva.

El operativo se llevó a cabo sobre la calle Aztecas y Eje 1 Norte, donde elementos de la Policía Metropolitana brindaron resguardo para garantizar la seguridad durante la diligencia y prevenir cualquier incidente.

*bb