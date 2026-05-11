Activan la Alerta Naranja por lluvias fuertes y granizo en la CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este lunes
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este lunes en la Ciudad de México (CDMX).
Las alcaldías con dicha alerta son:
-Álvaro Obregón
-Cuajimalpa
-Magdalena Contreras
-Tlalpan
La dependencia pidió a la población atender las recomendaciones y mantenerse informado a través de canales oficiales.
Asimismo, se activó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este lunes en las demarcaciones:
-Azcapotzalco
-Benito Juárez
-Coyoacán
-Cuauhtémoc
-Gustavo A. Madero
-Iztacalco
-Iztapalapa
-Miguel Hidalgo
-Milpa Alta
-Tláhuac
-Venustiano Carranza
-Xochimilco
Riesgos por lluvias en la CDMX
Inundaciones urbanas que afectan vialidades, viviendas y negocios.
Deslizamientos en zonas con pendientes o cerros, poniendo en peligro a colonias aledañas.
Corrientes de agua que arrastran automóviles, personas o infraestructura.
Caída de árboles, lonas, anuncios espectaculares y otros objetos que pueden causar daños o lesiones.
Incremento en los niveles de ríos y arroyos que pueden provocar su desbordamiento.
Visibilidad reducida para automovilistas.
JCS