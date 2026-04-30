Vinculan a proceso a ladrón serial de viviendas en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aportó las pruebas necesarias para que un juez estableciera la vinculación a proceso contra Israel “N”, sujeto al que se le relaciona con el robo de tres viviendas en varias colonias de la capital.

De acuerdo con las autoridades, los robos se cometieron en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc entre 2025 y 2026.

La investigación permitió identificar a Israel ‘N’ como probable líder de un grupo delictivo conocido como ‘Olmos Fragoso’, relacionado con otras investigaciones por robo a casa habitación en distintas alcaldías de la Ciudad de México”.

En una de las denuncias se narró que el 4 de noviembre del año pasado el acusado forzó la puerta de entrada a un departamento, domicilio ubicado en la colonia 8 de Agosto, de la alcaldía Benito Juárez, de la vivienda se robaron joyas, relojes y equipo de cómputo.

Tras el robo, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron identificar la probable participación de Israel “N” en los hechos, por lo que se solicitó la orden de aprehensión en su contra.

Detención de Israel

El acusado fue localizado en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, por lo que agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), consiguieron su detención el 15 de abril y fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

En la audiencia celebrada el 18 de abril, la Fiscalía obtuvo su vinculación a proceso por el delito de robo a casa habitación, tras presentar datos de prueba derivados del análisis de cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y grabaciones particulares”.

Además de la vinculación, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, el agente del Ministerio Público consiguió relacionar a Israel “N” con otros dos robos, los cuales se cometieron el 15 y 18 de enero de este año en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc y en la colonia Ampliación Nápoles, alcaldía Benito Juárez, respectivamente.

Por estos hechos, se obtuvieron dos nuevas órdenes de aprehensión, que se ejecutaron el 23 de abril al interior del reclusorio. Durante las audiencias realizadas el 24 de abril, la fiscalía obtuvo su vinculación a proceso en ambos casos y la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria”.

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