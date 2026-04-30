Metro y sindicato firman convenio para establecer retabulaciones salariales

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro acordó con el sindicato de trabajadores aplicar retabulaciones salariales, además de la compactación de plazas y mejoras en espacios de trabajo, como parte de un convenio firmado este jueves, con el que se busca fortalecer la operación de la red y mejorar las condiciones de la plantilla.

El acuerdo contempla la adquisición de refacciones y herramientas para el mantenimiento de trenes e instalaciones fijas, su firma se da luego de poco más de mes y medio de las protestas de “brazos caídos” realizadas por trabajadores sindicalizados de Metro el 10 y 13 de abril, que afectó a miles de usuarios, con reducción en el número de trenes en servicio, principalmente en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B.

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El documento fue firmado por el director general del Metro, Adrián Rubalcava y el dirigente sindical Fernando Espino, con el respaldo del gobierno capitalino, con el que se busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y, al mismo tiempo, elevar la calidad del servicio para los usuarios, precisaron.

Estoy convencido de que, con esta unificación entre empresa, trabajadores y Gobierno de la Ciudad, vamos a poder dar mejores resultados. Vamos a ver un Metro más eficiente y mejor estructurado. Los principales beneficiados van a ser, sin duda, los usuarios”, afirmó Adrián Rubalcava.

Destacó que el diálogo abierto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el respaldo de las áreas de Finanzas y Movilidad permitió concretar el acuerdo, que también incluye la participación de técnicos especializados en la definición de compras prioritarias para mantenimiento.

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Espino Arévalo reconoció el apoyo de la administración capitalina, se comprometió, en nombre de la base trabajadora, a “aportar su experiencia y conocimiento para mejorar el funcionamiento del sistema”.

Ambos destacaron que el fin es restablecer la normalidad en el servicio y fortalecer la operación del Metro, que diariamente moviliza a más de 4.5 millones de personas en la Ciudad de México.

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