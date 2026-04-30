Tlalpan abre espacios de participación para niñas, niños y adolescentes

En el marco del Día de la Niña y el Niño, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, encabezó una jornada dedicada a fortalecer la participación infantil en la vida pública de la demarcación.

Durante el acto, Ian Jesús Juárez Lagunes rindió protesta como Alcalde Infantil 2026 por un día, luego de ser electo por el Concejo de Tlalpan. El menor recibió el chaleco oficial y se incorporó a la agenda institucional para conocer de cerca el funcionamiento del gobierno local.

Este ejercicio, realizado por segundo año consecutivo, busca acercar a niñas y niños a los procesos de decisión pública desde edades tempranas.

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De manera paralela, se instaló el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes 2026-2027 (CCONNAT), órgano integrado al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Tlalpan.

La alcaldesa tomó protesta a sus integrantes y señaló que el consejo trabajará con un programa anual, en coordinación con instituciones académicas, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

“Escuchar a las infancias y adolescencias es una prioridad”, expresó Osorio, al destacar que estos mecanismos permiten construir políticas públicas a partir de las necesidades que niñas, niños y adolescentes identifican en su entorno.

Como parte de la sesión solemne, fue entregada la Cartilla Lúdica Interactiva de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de constancias de reconocimiento a las y los integrantes del consejo. También se incorporaron nuevas niñas y niños a este órgano de participación.

Osorio adelantó que uno de los primeros proyectos surgidos desde este espacio será el Parque de las Infancias, iniciativa elaborada con propuestas de sus integrantes.

La alcaldesa subrayó que niñas y niños también enfrentan problemáticas como falta de servicios, inseguridad o deterioro urbano, por lo que sus opiniones deben ser consideradas en la búsqueda de soluciones comunitarias.

“Queremos que sepan que su voz vale y que sus opiniones son importantes para mejorar su comunidad”, afirmó.

En la jornada participaron representantes del DIF Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Saúl Magdaleno Giles.

Como parte de las actividades por el Día de la Niña y el Niño, la alcaldía también realizó una Audiencia Infantil con equipos territoriales 24/7, donde niñas y niños presentaron ideas y planteamientos para fortalecer su participación comunitaria.

Además, se anunció la remodelación de las 19 bibliotecas de Tlalpan, bajo un enfoque temático e interactivo dirigido a la niñez, con el propósito de convertirlas en espacios más accesibles y atractivos.