Exnovio y cuñada matan a familia en Azcapotzalco; hay cuatro detenidos

Cuatro integrantes de la familia Cejudo Barrios, que fueron hallados sin vida el martes pasado en un domicilio de Azcapotzalco, habrían sido asesinados por el exnovio de una de las víctimas y por la hermana del sospechoso.

Las víctimas fueron identificadas como Alejandra Barrios Galván y Omar Cejudo Nava, empresario farmacéutico, así como sus hijas Valentina, de 16 años, y Romina, de 12. De acuerdo con las primeras investigaciones, todos presentaban huellas de violencia y fueron localizados sin vida dentro de la vivienda en el número 146 de la calle Guanábana, en la colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco.

Autoridades informaron que en el lugar no se encontraron señales de robo forzado ni puertas violentadas, lo que refuerza la línea de investigación de que las víctimas conocían a sus agresores.

De acurdo con los primeros reportes, las víctimas serían una pareja, ambos de 47 años, así como sus hijas Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Las indagatorias apuntan a que Valentina mantenía una relación previa con Emiliano Villaseñor Barrera, de 20 años, a quien conoció durante la preparatoria. Este vínculo habría sido clave para que el presunto responsable pudiera acceder al domicilio.

Detenciones tras operativo en el Estado de México

Tras el crimen, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y policías municipales desplegaron un operativo que permitió la captura de tres presuntos implicados en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Los detenidos fueron identificados como María de Jesús Villaseñor Barrera, de 24 años; José María Villaseñor Barrera, de 21 y Francisco Javier Azuara Santos, de 36, quienes viajaban en una camioneta con placas de Morelos que había sido robada tras el homicidio.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

En el vehículo se encontraron diversos objetos sustraídos de la vivienda, entre ellos ropa, calzado y otros artículos de valor, además de dos armas de fuego, cartuchos útiles y 95 dosis de presunta droga.

Posteriormente, tras un intercambio de disparos, fue detenido Emiliano Villaseñor Barrera, señalado como el autor material del multihomicidio, quien se ocultaba en un hotel del mismo municipio a bordo de una segunda camioneta robada, con placas de San Luis Potosí.

Célula criminal detrás del crimen

De acuerdo con las autoridades, los cuatro detenidos forman parte de una célula delictiva dedicada al robo, despojo de predios y narcomenudeo, con operaciones en el Estado de México y zonas limítrofes con la capital.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Las primeras investigaciones no descartan que el móvil del crimen esté relacionado con el robo del inmueble o un intento de despojo, aprovechando la relación sentimental previa entre el agresor y una de las víctimas.

El caso continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), mientras los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica.

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