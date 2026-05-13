Procesan a implicado en feminicidio de la hermana de ex futbolista del América

Un juez de control vinculó a proceso a José “N”, señalado como segundo implicado en el feminicidio de Areli "N", hermana del exfutbolista del Club América, Alvin Mendoza, crimen ocurrido el 15 de septiembre de 2019 en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Alvin Mendoza, exjugador del América

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue atacada con un arma blanca al interior de un inmueble. Tras la agresión, la mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El esposo de Areli, detenido

La indagatoria permitió al Ministerio Público identificar al esposo de la víctima, Ángel “N”, como probable autor material del feminicidio, mientras que José “N”, cuñado de la mujer, fue señalado como probable coautor. Por ello, la autoridad judicial otorgó órdenes de aprehensión contra ambos sujetos.

La Fiscalía capitalina recordó que en septiembre de 2022 Ángel “N” fue detenido y vinculado a proceso por el delito de feminicidio, mientras que José “N” permaneció prófugo durante varios años. Ante ello, la institución ofreció una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcionara información útil para localizarlo.

Como resultado de trabajos de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ubicaron a José “N” en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde fue detenido el pasado 6 de mayo de 2026 en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Posteriormente, el imputado fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde quedó a disposición del juez de control.

Durante la audiencia celebrada el 12 de mayo pasado, la Fiscalía CDMX presentó dictámenes periciales y diversos testimonios, elementos con los que obtuvo la vinculación a proceso de José “N”. Asimismo, la autoridad judicial determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Dos ataques a la familia de Alvin

Tras el feminicidio de la hermana de Alvin ocurrido en septiembre de 2019, tres años después, el 29 de septiembre de 2022, su mamá, Alba Mendoza, también fue atacada con arma blanca en la colonia Álamos, de la misma alcaldía, ella logró sobrevivir tras recibir una oportuna atención médica.

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