Rojo de la Vega destaca inversión y desarrollo en relanzamiento del Hotel Hilton

La alcaldesa de Alessandra Rojo de la Vega participó en el evento de relanzamiento del Hilton Mexico City Reforma, donde destacó la importancia de la inversión privada para fortalecer el turismo, la economía y la recuperación urbana en el corazón de la capital del país.

El relanzamiento del Hilton Karina Tejada

Durante su intervención, la mandataria agradeció la invitación de Jacobo Elman Fazja y reconoció la presencia de Cristina Pacheco, directora regional de Rentas y Marketing del Caribe y América Latina, así como de funcionarias de la alcaldía Cuauhtémoc.

Recibe visitas nacionales e internacionales

Rojo de la Vega subrayó que el hotel, ubicado en uno de los corredores turísticos y económicos más importantes de la ciudad, ha sido durante más de dos décadas parte de la identidad de la capital, al recibir visitantes nacionales e internacionales.

En el relanzamiento del Hilton Karina Tejada

“Este relanzamiento representa mucho más que una renovación física. Se modernizan habitaciones, instalaciones e identidad, pero, sobre todo, se reafirma una confianza: la confianza en la Cuauhtémoc”, expresó.

La alcaldesa afirmó que la demarcación atraviesa uno de sus mejores momentos gracias al fortalecimiento de la seguridad, la recuperación de espacios públicos y la generación de condiciones para atraer nuevas inversiones.

“La Cuauhtémoc hoy es una de las alcaldías más seguras de la capital porque hay orden, hay gobierno, hay espacio público recuperado; porque hay calles limpias, iluminadas y vivas”, sostuvo.

Llega inversión

Asimismo, aseguró que la llegada de inversiones impulsa el comercio, genera empleos y mejora la calidad de vida de las y los habitantes de la demarcación.

Durante el acto, la edil resaltó la colaboración entre sociedad, iniciativa privada y gobierno como pieza clave para construir una ciudad con crecimiento económico y bienestar social.

Finalmente, llamó a continuar trabajando para consolidar una alcaldía “más fuerte, más segura y mucho más próspera”, al tiempo que celebró que empresas como PHH, Fibra 1 y Hilton continúen apostando por la Ciudad de México y por la alcaldía Cuauhtémoc.

bb