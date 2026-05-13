Así puedo saber si mi casa está en riesgo de inundarse por las lluvias en CDMX

La llegada de las lluvias al Valle de México vuelve a colocar a miles de familias frente a una amenaza que cada año deja daños materiales, caos vial y afectaciones en viviendas: las inundaciones urbanas. Aunque muchas personas consideran estos eventos como inevitables, especialistas advierten que existen factores visibles y antecedentes que permiten identificar si una casa se encuentra en una zona vulnerable.

El académico de la Universidad Iberoamericana, José Alberto Lara Pulido, explicó que el problema no depende únicamente de tormentas intensas, sino también de la manera en que las ciudades crecieron durante décadas sin respetar las condiciones naturales del territorio.

“La problemática no es sólo que llueva mucho, sino cómo construimos nuestras ciudades”, señaló el especialista durante una entrevista sobre riesgos urbanos y cambio climático.

Primeros signos de riesgo en una vivienda

De acuerdo con Lara Pulido, uno de los primeros pasos para identificar zonas vulnerables es consultar los atlas de riesgo elaborados por autoridades locales y revisar si la colonia o alcaldía registra antecedentes frecuentes de inundaciones o encharcamientos severos.

El especialista recomendó además observar características físicas que suelen convertirse en señales de alerta. Entre ellas destacan los hundimientos, grietas en calles o viviendas, acumulación constante de agua después de lluvias ligeras y la cercanía con barrancas, cauces naturales o zonas bajas del terreno.

También advirtió que la saturación recurrente de drenajes durante tormentas puede indicar que la infraestructura hidráulica de la zona es insuficiente para soportar lluvias intensas.

¿Cómo saber si mi casa está en riesgo de inundarse por las lluvias en CDMX? Ilustración con una foto de Cuartoscuro y datos de Excélsior Digital

Impermeabilización del suelo agrava las inundaciones

Uno de los factores que más preocupa a especialistas es la creciente pérdida de superficies permeables en la capital del país. La expansión urbana y el exceso de concreto han reducido la capacidad natural del suelo para absorber agua de lluvia.

Según explicó Lara Pulido, esta transformación provoca que enormes cantidades de agua escurran rápidamente hacia sistemas de drenaje que, en muchos casos, ya operan al límite de su capacidad.

El fenómeno se ha vuelto cada vez más visible en distintas zonas de la Ciudad de México y el área metropolitana, especialmente durante lluvias extraordinarias vinculadas a eventos meteorológicos extremos asociados al cambio climático.

Basura y coladeras tapadas: un problema que empeora

El académico también alertó sobre un factor cotidiano que incrementa el riesgo de inundaciones: tirar basura en calles y coladeras.

La acumulación de residuos obstruye el flujo del agua y provoca que los drenajes colapsen con mayor rapidez durante tormentas fuertes. Esta situación genera encharcamientos severos incluso en zonas donde anteriormente el agua fluía con relativa normalidad.

Especialistas en gestión urbana han advertido que la combinación entre infraestructura insuficiente, crecimiento desordenado y malas prácticas ambientales aumenta la vulnerabilidad de millones de habitantes en grandes ciudades como la capital mexicana.

Qué deben hacer las familias ante el riesgo de inundación

Frente al inicio de la temporada de lluvias, Lara Pulido recomendó que las familias cuenten con un plan de emergencia y adopten medidas preventivas antes de que ocurra una contingencia.

Entre las acciones básicas se encuentran proteger documentos importantes, identificar rutas de evacuación, mantener limpia la vía pública cercana a las viviendas y permanecer atentos a las alertas meteorológicas y comunicados oficiales de Protección Civil.

El experto subrayó además la necesidad de impulsar soluciones integrales desde las autoridades, incluyendo infraestructura verde, recuperación de áreas permeables, mantenimiento constante del drenaje y una planeación urbana adaptada a los nuevos escenarios climáticos.

La relevancia del tema crece tras las lluvias recientes

Las declaraciones del académico cobran especial relevancia tras las recientes lluvias registradas en distintas zonas del Valle de México, donde se reportaron inundaciones, afectaciones viales y daños en viviendas.

En medio de este contexto, Lara Pulido fue nombrado recientemente Director General Académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, cargo que asumirá en los próximos meses.

Desde el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus), el especialista ha impulsado investigaciones y reflexiones relacionadas con sostenibilidad urbana, justicia ambiental y gestión de riesgos asociados al cambio climático.

Las autoridades capitalinas han identificado históricamente múltiples puntos con riesgo recurrente de inundación durante la temporada de lluvias, especialmente en alcaldías con problemas de hundimiento y drenaje insuficiente.

Expertos coinciden en que la prevención comunitaria, el mantenimiento de infraestructura y la planeación urbana serán factores decisivos para reducir impactos ante fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.

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