Arranca construcción de viviendas en colonias Guerrero y Centro

Este martes arrancaron los trabajos de obra en cinco predios de las colonias Guerrero y Centro, donde las autoridades apuestan por repoblar la zona central con vivienda accesible, en algunos casos dentro de inmuebles catalogados como históricos.

Se trata de cinco intervenciones: Belisario Domínguez 43, Chapultepec 69, Arcos de Belén 69, en la colonia Centro; Galeana 37 y Lerdo 12, en la colonia Guerrero, que en conjunto contemplan la construcción y rehabilitación de más de 250 viviendas, en beneficio de unas 900 personas, con una inversión estimada de 120 millones de pesos.

Dos de los inmuebles, los ubicados en Belisario Domínguez y Chapultepec, están catalogados como patrimonio histórico, por lo que no podrán ser demolidos y serán rescatados bajo lineamientos de conservación, en estos dos predios, se rehabilitarán en total 62 departamentos.

Foto: Especial

En el predio de Lerdo 12, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó el arranque simbólico de los trabajos de obra.

Dijo que el objetivo es ofrecer vivienda a precios accesibles, que no superen el millón de pesos, con facilidades de pago, en zonas céntricas donde históricamente se ha expulsado a población de bajos ingresos.

Expropiación de predios

Los cinco predios se encontraban en estado de abandono, con afectación estructural grave y fueron sometidos a proceso de expropiación entre 2014 y 2021 por el Gobierno capitalino.

Se expropiaron en favor de las personas que llegaron ahí a vivir hace muchos años. Aquí nacieron, crecieron, pagaban renta y después ya no había cómo mantener en buen estado la vivienda, hoy estamos dando este paso tan importante”, precisó el Secretario de Vivienda, Inti Muñoz.

Sin embargo, mientras se desarrollaba el evento en Lerdo 12, un grupo de vecinos de la colonia Guerrero realizó una manifestación y demandaba las autoridades ser escuchados.

Rosario Maza, de la Comisión de Participación Comunitaria (Copaco) de la colonia Guerrero, dijo en entrevista con Excélsior que el incremento en la densidad habitacional, de ocho a 40 viviendas en el caso de Lerdo 12, podría agravar problemas ya existentes, como la escasez de agua, la movilidad y la acumulación de basura.

Foto: Especial

Agregó que la zona enfrenta deterioro urbano, con presencia de personas en situación de calle y consumo de drogas en las inmediaciones, particularmente por la cercanía de un campamento cannábico en la Glorieta de Violeta, sobre Paseo de la Reforma.

Van a construir vivienda para gente de Iztapalapa. Pretenden construir 40 viviendas cuando antes había ocho. Se nos va la luz tres veces a la semana. Tenemos problemas de agua. Estamos hasta el full, no vamos a permitir que se construya esto”, afirmó la mujer.

Atención a vecinos inconformes

Al concluir el evento, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, se acercó a escuchar a los manifestantes, aseguró a este diario que se establecerán mesas de diálogo.

Se va a respetar el tejido barrial. Y muchas familias que van a llegar aquí, han habitado aquí, en la colonia Guerrero”, dijo.

Muñoz Santini aseguró por otro lado que el Centro Histórico no carece “ni de agua ni de infraestructura”.

Foto: Especial

En términos de abasto y de drenaje, no hay problema. El servicio es factible, el proyecto acompañará el repoblamiento del Centro Histórico”, dijo.

Asimismo, se proyecta que “la Guerrero se convierta en un territorio de paz”, con acciones sociales y de combate a la inseguridad, para sacarla de la lista de las colonias más inseguras de la alcaldía Cuauhtémoc y de la ciudad.

Habrá intervención interinstitucional, con atención reforzada”, concluyó.

*DRR*