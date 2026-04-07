Semana Santa termina con 306 conductores “arrepentidos” en “El Torito”

Durante los días de Semana Santa, un total de 306 automovilistas fueron remitidos al "Torito" por superar los límites de alcohol permitidos en la sangre, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La institución detalló que entre el entre el 27 de marzo y el 6 de abril de 2026, realizó 110 mil 953 pruebas AlcoStop, es decir, del ambiente interior del vehículo y mil 704 pruebas de alcoholemia, por aire espirado.

Como resultado, 614 conductores superaron el límite permitido y 604 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular, derivado del Programa “Conduce Sin Alcohol, Semana Santa".

Durante el arranque del operativo Semana Santa Segura 2026, el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez informó que se desplegarían más de 10 mil 800 elementos.

Además, informó que reforzaría el programa Conduce Sin Alcohol, con presencia estratégica en distintos puntos de la capital hasta el próximo 12 de abril.

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