Toma precauciones, para HOY se espera 1 marcha y varias manifestaciones en CDMX
Este 7 de abril la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha dado a conocer que para este martes se espera una marcha y siete manifestaciones.
Este martes 7 de abril la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha dado a conocer que para HOY se espera una marcha y siete manifestaciones. Te damos opciones viales para que no llegues tarde a tus actividades.
MARCHA
Comité Nacional para la Defensa y Conservación del Pueblo Indígena de Santa María Chimalapa, Oaxaca
Hora: 11:00
Lugar: Oficinas Centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. Insurgentes Sur 552, Col. Roma Sur
Rumbo al: Tribunal Superior Agrario, Av. Insurgentes Sur 838, Col. Nápoles, Benito Juárez
Buscan entregar dos amparos contra sentencias del Tribunal Agrario relacionadas con la nulidad de núcleos agrarios dentro de su territorio comunal, es posible que lleguen autobuses con manifestantes.
Alternativas viales:
Circula por Av. Cuauhtémoc, Eje 3 Sur (Baja California / Medellín), Eje 4 Sur (Xola), Viaducto Miguel Alemán y Av. Universidad.
MANIFESTACIONES
Colectivo “Hasta Encontrarlos”, CDMX
Lugar: Metro Chabacano (Líneas 2, 8 y 9), Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera
Demanda: Saldrán a brigada de búsqueda de personas desaparecidas en zona Tláhuac-Chalco, habrá apoyo del grupo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional y Una Luz en el Camino
Vanguardia Ciudadana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio”
Será en Iztapalapa
Hora: 8:30
Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente, Av. Reforma 50, Col. Lomas de San Lorenzo
Se trata de un apoyo a policía que abatió a presunto delincuente y enfrenta proceso.
Como alternativas viales puedes moverte por Anillo Periférico Oriente, utilizar Avenida Tláhuac para desplazamientos largos o apoyarte en Eje 6 Sur y Avenida Telecomunicaciones.
Habitantes de la alcaldía Cuajimalpa
Hora: 09:00
Lugar: Gasolinera “Juárez”, Carretera México-Toluca y Av. Juárez
Demanda: Información sobre situación legal de predio en Agua Bendita.
Ten cuidado pues no se descartan bloqueos
Opción vial:
Toma la autopista México-Toluca (de cuota) o bien baja hacia Vasco de Quiroga y la zona de Santa Fe para librar el tramo. Otra opción es usar Av. Tamaulipas o Constituyentes, dependiendo hacia dónde te dirijas.
Trabajadores del Hospital Xoco
Alcaldía: Benito Juárez
Hora: 10:00
Lugar: Hospital General Xoco, Av. México Coyoacán, Col. General Anaya
Demanda: Fin a hostigamiento laboral, destitución de directivos y mejores condiciones.
Colectivo “Plataforma 4:20”
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 12:00
Lugar: Monumento a la Madre, Insurgentes y Sullivan
Demanda: Actividades culturales y exigencia de derechos sobre cannabis
Colectiva “Hijas de la Cannabis”
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 12:00
Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque
Lugar 2: Hemiciclo a Juárez
Demanda: Recolección de juguetes para niños en situación de calle
Amigos del Refugio Franciscano
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 11:00 (PAOT, Medellín 202, Roma Norte)
Hora: 16:00 (Zócalo)
Demanda: Entrega de animales a sus cuidadores y suspensión de adopciones
Habrá posibles apoyos y afectaciones viales
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