Toma precauciones, para HOY se espera 1 marcha y varias manifestaciones en CDMX

Este martes 7 de abril la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha dado a conocer que para HOY se espera una marcha y siete manifestaciones. Te damos opciones viales para que no llegues tarde a tus actividades.

MARCHA

Comité Nacional para la Defensa y Conservación del Pueblo Indígena de Santa María Chimalapa, Oaxaca

bloqueo indígena

Hora: 11:00

Lugar: Oficinas Centrales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Av. Insurgentes Sur 552, Col. Roma Sur

Rumbo al: Tribunal Superior Agrario, Av. Insurgentes Sur 838, Col. Nápoles, Benito Juárez

Buscan entregar dos amparos contra sentencias del Tribunal Agrario relacionadas con la nulidad de núcleos agrarios dentro de su territorio comunal, es posible que lleguen autobuses con manifestantes.

Alternativas viales:

Circula por Av. Cuauhtémoc, Eje 3 Sur (Baja California / Medellín), Eje 4 Sur (Xola), Viaducto Miguel Alemán y Av. Universidad.

MANIFESTACIONES

Colectivo “Hasta Encontrarlos”, CDMX

Grupo de personas, en su mayoría mujeres, marchan

Lugar: Metro Chabacano (Líneas 2, 8 y 9), Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera

Demanda: Saldrán a brigada de búsqueda de personas desaparecidas en zona Tláhuac-Chalco, habrá apoyo del grupo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional y Una Luz en el Camino

Vanguardia Ciudadana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio”

Será en Iztapalapa

Hora: 8:30

Lugar: Juzgados del Reclusorio Oriente, Av. Reforma 50, Col. Lomas de San Lorenzo

Se trata de un apoyo a policía que abatió a presunto delincuente y enfrenta proceso.

Como alternativas viales puedes moverte por Anillo Periférico Oriente, utilizar Avenida Tláhuac para desplazamientos largos o apoyarte en Eje 6 Sur y Avenida Telecomunicaciones.

Habitantes de la alcaldía Cuajimalpa

Hora: 09:00

Lugar: Gasolinera “Juárez”, Carretera México-Toluca y Av. Juárez

Demanda: Información sobre situación legal de predio en Agua Bendita.

Ten cuidado pues no se descartan bloqueos

Opción vial:

Toma la autopista México-Toluca (de cuota) o bien baja hacia Vasco de Quiroga y la zona de Santa Fe para librar el tramo. Otra opción es usar Av. Tamaulipas o Constituyentes, dependiendo hacia dónde te dirijas.

Trabajadores del Hospital Xoco

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: 10:00

Lugar: Hospital General Xoco, Av. México Coyoacán, Col. General Anaya

Demanda: Fin a hostigamiento laboral, destitución de directivos y mejores condiciones.

Colectivo “Plataforma 4:20”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Día Internacional de la Marihuana en CDMX.

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre, Insurgentes y Sullivan

Demanda: Actividades culturales y exigencia de derechos sobre cannabis

Colectiva “Hijas de la Cannabis”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 12:00

Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque

Lugar 2: Hemiciclo a Juárez

Demanda: Recolección de juguetes para niños en situación de calle

Amigos del Refugio Franciscano

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 11:00 (PAOT, Medellín 202, Roma Norte)

Hora: 16:00 (Zócalo)

Demanda: Entrega de animales a sus cuidadores y suspensión de adopciones

Habrá posibles apoyos y afectaciones viales

*bb