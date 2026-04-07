Caos en Metro CDMX Línea 3, falla tren y servicio 'colapsa'

La mañana de este martes 7 de abril se registró una falla en un tren de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México lo que obligó a retirar el convoy y provocó cambios de vía en la estación Miguel Ángel de Quevedo que alentó el avance de los trenes.

Personal del Metro aseguró que trabajaba rápidamente para el retiro del tren, pero decenas de usuarios señalaron que había humo y el servicio estaba ‘paralizado’.

Metro hoy Especial

Fue alrededor de las 9:56 de la mañana cuando el director del Metro CDMX, Adrián Rubalcava publicó un mensaje importante, “para las personas usuarias de la Línea 3 del Metro CDMX: se agiliza el servicio y se normaliza de manera paulatina la circulación de los trenes, tras el retiro de un tren averiado que será trasladado a talleres para su revisión”.

Línea 3 hoy Especial

Detalló que la unidad será analizada para determinar la causa de la falla y además agradeció la paciencia y comprensión de los usuarios ante este tipo de inconvenientes.

Se sabe que miles de usuarios han sido afectados por esta falla.

Así los comentarios en redes

No puede ser que no agilicen el servicio más de 15min de retraso. metro universidad está lleno ya hagan algo..uno sale con tiempo.y ustedes se tardan... hasta actuando señor se ponen a trabajar.

No están agilizando nada en la línea 3. En Universidad van más de 20 mins sin salir un tren y los que llegan ya no salen

*bb