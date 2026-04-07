En tres meses, usuarios del Metro olvidan casi 500 objetos en instalaciones

En lo que va del año, la Oficina de Objetos Extraviados del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ha recibido 453 artículos olvidados por los usuarios al viajar en la red del Metro.

Los más recurrentes fueron mochilas, identificaciones y documentos personales, equipos celulares, así como también unas bicicletas.

En este mismo lapso han sido devueltos a sus dueños 25 objetos, previa comprobación fehaciente de su posesión.

Entre los objetos devueltos se encuentran carteras, bicis, dispositivos móviles y maletas.

Foto: Especial

En 2025, la oficina recibió dos mil 649 artículos, de los cuales 150 fueron recuperados por sus propietarios.

También fueron desechados 10 artículos al momento de llegar a esta oficina, por contener productos perecederos o prendas sucias.

La oficina participa en las jornadas del Reciclatrón, el año pasado entregó más de 200 artículos electrónicos y de telefonía móvil, que no fueron reclamados por sus dueños.

Foto: Especial

La oficina opera desde mediados de la década de los 80. Está ubicada en el pasillo central de la estación Candelaria, Línea 4.

Su horario de atención personalizada es de 9:00 a 15:00 horas.

*DRR*