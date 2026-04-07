El ‘Estafador de Novias’: comerciantes del Centro Histórico destapan fraude

Lo que empezó como un incidente a mediados de 2025 en una de las tiendas de vestidos de novia de la Calle República de Chile, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, terminó con el destape de un estafador de jovencitas de provincia que aún sigue preocupando a los locatarios.

Las dejaba solas, sin dinero, apenadas y llorando. Asumimos que era un abusador y que estaba haciendo un delito a las mujeres", dijo José Luis Santiago, líder de la Calle de las Novias.

Se trata del "Estafador de Novias", un hombre por encima de sus 30 años que ilusionaba a mujeres con falsas promesas, las citaba en la Ciudad de México para conocerlas y luego las invitaba a probarse vestidos de novia. Ya en uno de los varios locales que visitó, les robó sus pertenencias y salió huyendo.

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Se estaban probando el vestido, con el pretexto de que ya no tenía comunicación, que ya no tenía pila. Salía con el teléfono y las dejaba sentadas", contó Santiago.

Los locatarios terminaban consolando a las víctimas e incluso apoyándolas con dinero para que regresaran a sus estados de origen.

"Una de ellas entró en una crisis nerviosa. En algún momento le pagamos el Uber a una de ellas. Otro punto que nos llamó la atención es que no querían que se enterara su familia que estaban en una tienda de vestidos de novia", relató Rodolfo Plaza, encargado de la seguridad en la Calle de las Novias.

"Ya sabíamos cómo iba a actuar ya nada más nos faltaba ubicarlo en el momento exacto para pedirle la colaboración y el apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)", agregó.

Lo atraparon, pero lo soltaron

La coordinación y videovigilancia que comparten los locatarios ayudó a detectar su modus operandi, al punto que lograron su detención en diciembre junto a la SSC.

Pero la Fiscalía General de Justicia (FGJ) confirmó a Excélsior que un juez decidió permitirle llevar su proceso el libertador, bajo las medidas cautelares de no acercarse a las calles o la única víctima cuya denuncia sí prosperó.

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Locatarios temen que siga estafando a jovencitas o trabajando a escala masiva en otras calles con ayuda de más personas.

"No sabemos en qué quedó porque la denuncia viene de personas que no viven en la Ciudad. Entonces, está muy bien planeado", dijo Santiago.

Promesas de "sugar baby" y chantaje

Una de sus víctimas, originaria de Puebla, relató bajo anonimato a Excélsior que el robo de sus pertenencias fue solo el inicio del problema. El tipo, quien se presentó como “Renato”, le mandó mensajes vía redes sociales y por correo electrónico con varias amenazas, exigiendo acceso total a su cuenta bancaria, redes sociales y teléfono.

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Me amenazaron de muerte, me dijeron que iban a filtrar todas mis fotos, mi dirección. Que sabía en qué gym iba y que me iba a ir muy mal”, recordó, admitiendo que todo empezó porque ella buscaba trabajo y el sujeto le ofreció uno vía Facebook.

“El trato de ‘sugarbaby´’ era 20 mil pesos, recuerdo, por verlo y todo eso. Él tenía una fantasía sexual, que era tener intimidad con un vestido de novia o algún vestido de 15 años”, confesó.

Su comunicación con el tipo fue de más de un mes, lo cual le despertó confianza. Además, el estafador se vendía como dueño de una concesionaria de autos, aparentaba ser importante.

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Al final, decidió no denunciarlo porque recuerda que le contó historias de sus vínculos con el crimen organizado.

“Tenía como una marca de algún disparo en la cabeza, me empezó a platicar que él estaba relacionado con el narcotráfico”, indicó.

*DRR*