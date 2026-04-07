De héroe a acusado: caso de policía Pedro en Iztapalapa suma nuevas evidencias

La defensa de Pedro Buendía, el policía capitalino que en febrero de 2025 abatió a un asaltante que trataba de robar una tienda de conveniencia en Iztapalapa, analiza nuevo material videográfico que mostraría que había hasta cuatro personas involucradas en el intento de asalto, donde el oficial protegió a una cajera.

Vamos a analizar esos videos donde se aprecia que hay unas motocicletas en una calle, a un costado, al menos dos motocicletas, al menos cuatro personas en total", dijo este martes a Excélsior el abogado Mario Solís tras finalizar la audiencia a las afueras del Reclusorio Oriente.

El nuevo material de video y otros documentos que la defensa utilizará para el caso apenas fueron entregados, por lo que la persona juzgadora a cargo del caso difirió la audiencia del policía para el 23 de abril.

Según el abogado, la Fiscalía General de la República, que en septiembre decidió cambiar la imputación a homicidio calificado con agravante de ventaja, delito que se castiga con hasta 50 años de cárcel, no desiste de sus intentos de enjuiciar a Pedro e incluso pide como medida cautelar la privación de la libertad.

El abogado Mario Solís declara ante medios a las afueras de juzgados en Ciudad de México, tras la audiencia diferida del policía Pedro Buendía por el caso en Iztapalapa. Excélsior

Sigue con su misma postura de solicitar la vinculación a proceso e incluso insiste con la prisión preventiva de carácter justificado; sin embargo, la juez, hay un juicio de amparo donde se le concede este beneficio a mi representado para que se le vuelva a formular la imputación y se le pueda dictar un auto de no vinculación a proceso, y ello conlleve su libertad y restitución a su trabajo", agregó.

De héroe a villano

El año pasado, Pedro fue reconocido como héroe por proteger a una mujer que se encontraba sola dentro de una tienda de conveniencia en la colonia Valle de Luces de Iztapalapa.

En un video, se aprecia cómo el delincuente irrumpe en la tienda de conveniencia tras romper la puerta de cristal con una piedra. A simple vista, se le ve acompañado.

El oficial, quien se encontraba usando el baño y tenía como asignación patrullar la tienda, respondió con al menos dos balazos, evitando así el asalto y abatiendo a uno de los criminales.

Actuó de acuerdo al protocolo policial. Bajo ese protocolo él tiene bajo su resguardo bienes propios, bienes ajenos, es decir, esta cadena de tiendas que todos conocemos", explicó el abogado.

"Arrojaron una piedra a la tienda, rompieron un cristal de la tienda, la cajera corrió y precisamente había una serie de personas afuera", agregó.

Tras varios meses e incluso reconocimientos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ) decidió cambiar su imputación a homicidio calificado con agravante de ventaja, delito que se castiga con hasta 50 años de cárcel.

Además de su suspensión de labores, la juez de control que llevó su caso le impuso las siguientes medidas cautelares: firma periódica semanal, garantía económica de 20 mil pesos, prohibición de salir del país y de acercarse a las supuestas víctimas.

Medidas cautelares vs. Pedro Buendía

Firma periódica semanal. Garantía económica de 20 mil pesos. Prohibición de salir del país. Prohibición de acercarse a las víctimas. Suspensión de su cargo por la duración del procedimiento.

El mensaje

Según el abogado Mario Solís, es importante que el juez que revisa el caso de Pedro tenga en cuenta el mensaje que quiere mandar a los policías de la capital.

Que los policías tengan esa tranquilidad de realizar su trabajo", ya que, si se insiste en criminalizar al oficial, "acontecería que cualquier policía podría estar en prisión y lo que va a pasar es que los policías ya no van a hacer su labor. Cuando vean que nos están asaltando a cualquiera de nosotros, simplemente se van a dar la vuelta", remarcó.

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