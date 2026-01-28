Se registra fuerte incendio hoy en San Pedro de los Pinos, Álvaro Obregón

Un fuerte incendio se registra en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX), la tarde de este miércoles 28 de enero del 2026.

El fuego se reporta en un inmueble ubicado en la Calle 18 esquina con Calle Zapotecas; según trasciende, se trata de una bodega.

A través de redes sociales, se han compartido videos en donde se observa la enorme columna de humo gris, así como las llamas que alcanzan varios metros.

Incendio en San Pedro de los Pinos. Ricardo Vitela

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX informó alrededor de las 5:57 horas que habían recibido el reporte de incendio en la colonia San Pedro de los Pinos.

Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada”, refirieron en su cuenta oficial de X.

Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas.

Se quema fábrica de plástico en San Pedro de los Pinos

Incendio en San Pedro de los Pinos. Especial

El Jefe Vulcano Cova, de los Bomberos de la CDMX, informó que lo que se quema en la colonia San Pedro de los Pinos es una fábrica de papelería y plástico.

Hemos ingresado al inmueble, continúo informando”, escribió en X.

Asimismo, compartió una serie de videos en donde se pueden ver las llamas que salen del inmueble, así como la movilización en la zona, en donde ya se encuentra personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El inmueble se encuentra a escasos pasos de la sede de la alcaldía Álvaro Obregón.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, informó que equipos de emergencias laboran para sofocar el incendio registrado en la bodega.

Por lo anterior, llamó a la ciudadanía a evitar la zona y permitir el paso de vehículos oficiales.

Saldo blanco

La titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa, informó que se reporta saldo blanco derivado del incendio.

No tenemos reporte de ningún lesionado ni fallecidos”, enfatizó.

La funcionaria destacó que están trabajando en sofocar el incendio, aunque ha sido complicado el ingreso por parte de los equipos de emergencia.

En tanto, señaló que las llamas no han alcanzado a ninguna vivienda aledaña y que no hay riesgo para la población que se encuentra cerca.

Myriam Urzúa detalló que se tiene un 60% de avance en apagar el incendio y calculó que serán aproximadamente dos horas las que se alarguen las labores para apagar las llamas.

Cabe destacar que la zona se encuentra acordonada, por lo que no hay paso más que para vehículos oficiales que atienden la emergencia.

*mvg*