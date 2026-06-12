Hospital Xoco estrena moderna área de urgencias y cirugía

El Hospital General Xoco estrenó el nuevo Centro de Innovación Quirúrgica y Cirugía de Precisión del Área de Urgencias.

Se trata de un nuevo centro quirúrgico, con tecnología de punta que permitirá “reducir la hora dorada de la muerte”, los 15 minutos prioritarios para mantener con vida a personas con traumas severos, en beneficio de la población, destacó el doctor Alejandro Ávalos, titular de la unidad de atención a la salud e impulsor del proyecto.

Agregó que, con esta tecnología de punta, el Hospital de Xoco se coloca como uno de los centros médicos mejor calificados en América Latina.

Foto: Especial

Con una inversión de 525 millones de pesos, los trabajos se realizaron en tres meses y medio, con adecuaciones que integran nueva infraestructura que incluye un quirófano híbrido de última generación, sala de choque para la atención de pacientes en estado crítico y un tomógrafo portátil, único en su tipo dentro de la red pública de salud de la ciudad.

Aumenta capacidad de respuesta

Con más de 60 años de servicio, el Hospital General Xoco “requería una renovación integral”, aseveró en el corte del listón, la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Para las y los pacientes, este quirófano garantizará cirugías más precisas y seguras. Y esta nueva sala de choque permitirá estabilizar a quienes llegan en condiciones críticas. Aquí se atienden las emergencias y se toman decisiones en minutos que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte”, señaló.

Resaltó que contar con una sala de choque moderna permitirá aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias médicas y mejorar la atención especializada.

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Contribuye a que las personas reciban atención especializada, de una manera más oportuna, su impacto se va a traducir en mejores posibilidades de recuperación, menos complicaciones y una mayor capacidad para salvar vidas, donde cada minuto cuenta”, añadió.

Habrá ayuda de robot

Junto con el quirófano híbrido, el hospital contará con un robot, que permitirá realizar cirugías de precisión, atender una emergencia minutos y disminuir la llamada “hora dorada”.

Esta atención marca la diferencia entre la vida y la muerte para un paciente en estado crítico, se puede reducir entre 60 y 80 por ciento el tiempo de una cirugía en una emergencia”, enfatizó el doctor Ávalos Bracho.

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El robot llegará en unos 15 días y se sumará a otros dispositivos de este tipo que ya operan en hospitales del IMSS Bienestar en otras entidades, como el Hospital Jesús Kumate, de Cancún, Quintana Roo, precisó el directivo.

En el evento, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, aseguró que la nueva unidad cuenta con una de las áreas de urgencias más modernas de América Latina, donde se realizan más de tres mil cirugías al año y alrededor de 30 mil consultas anuales.