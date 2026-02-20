Trabajador de obra sobrevive tras ser atravesado por varilla en el rostro

Tras resultar lesionado con un objeto metálico, Bryan de Jesús “N” de 18 años de edad, fue trasladado en un helicóptero del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al hospital Rubén Leñero.

El joven trabajaba en una obra en calles de la alcaldía Tláhuac, quedó empalado por una varilla luego de tropezarse, recibió los primeros auxilios por paramédicos de la alcaldía; sin embargo, al considerar que las lesiones eran de gravedad, se solicitó el traslado aéreo a un hospital con la especialidad de traumatología.

Reproducir Aunque no tuvo lesiones en órganos vitales, el joven tendrá que ser sometido a varias operaciones

Bryan fue valorado por los especialistas, quienes le retiraron la gruesa varilla y lo trasladaron al hospital de Xoco para practicarle una tomografía.

Según las primeras indicaciones de los familiares, el lesionado se encuentra estable, ya que la varilla no afectó órganos vitales y se espera que sea intervenido quirúrgicamente para una reconstrucción facial, pero esperaran las primeras 72 horas para ver cómo responde al tratamiento.

*DRR*