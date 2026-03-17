Hermosa 'jirafita' nace en CDMX y buscan qué nombre ponerle

La Ciudad de México tiene un nuevo integrante muy tierno, se trata de una cría macho de jirafa que nació en octubre de 2025 en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón. Este nacimiento es una gran noticia para los visitantes, pero también para los esfuerzos de conservación de esta especie, que destaca por su característico pelaje con patrones bien definidos en forma de red.

Bebé jirafa

Jirafa Bebé Especial

El pequeño ejemplar ha sido cuidado de cerca por especialistas desde sus primeros días, asegurando que crezca sano y fuerte dentro de un entorno controlado que simula su hábitat natural. Este tipo de nacimientos son básicos para mantener poblaciones saludables bajo resguardo humano, además de fomentar la educación ambiental entre quienes visitan estos espacios.

¿Qué nombre le pondrías?

Jirafa Bebé Especial

Lo más padre es que muy pronto la ciudadanía podrá formar parte de esta historia, ya que se abrirá una dinámica para elegir el nombre del nuevo integrante. Así que, además de conocerlo, tendrás la oportunidad de dejar tu huella eligiendo cómo se llamará esta hermosa jirafa.

Este anuncio forma parte de “Respiro Verde”, una iniciativa que busca acercar a la gente con la naturaleza y difundir las acciones que se realizan en la capital para la protección de la vida silvestre.

Si te gustan los animales o quieres pasar un rato diferente, este es el pretexto perfecto para darte una vuelta por Aragón y conocer en persona a este nuevo habitante que ya se convirtió en una pequeña gran celebridad.

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