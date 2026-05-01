Acusan incumplimiento en medidas ordenas tras feminicidio de Fátima

A un año de la sentencia de 170 años en contra de los feminicidas de la niña Fátima Cecilia, familiares acusaron que las medidas ordenas, como el desarrollo de programas de alfabetización jurídica a niñas y niños a través de la SEP, reforzar protocolos de seguridad en escuelas primarias de la Ciudad de México, no han sido cumplidas por las autoridades.

Los deudos señalaron que el retraso de estas medidas que forman parte de la sentencia limita la justicia y debilita el mensaje que “ningún acto de violencia contra la infancia puede quedar impune y que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección efectiva de niñas y niño”.

“La vida de Fátima debe ser un impulso para transformar la vida de niñas, niño y adolescentes”, se lee en un comunicado que fue compartido por Sonia, tía de la víctima quien siguió el proceso en contra de los imputados.

Recordaron que se cumple un año de la sentencia emitida por el juez Antonio Cortés, quien encontró culpable del crimen, cometido el 11 de febrero de 2020 en Tulyehualco, Xochimilco, a Gladys Giovanna Cruz y a Mario Alberto Reyes, por los delitos de secuestro agravado y feminicidio.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

El juzgador determinó que por el delito de secuestro debían pagar una condena de 100 años de prisión y por el feminicidio, 70.

La niña Fátima Cecilia fue secuestrada cuando salía de su escuela el 11 de febrero de 2020 y cuatro días después su cuerpo fue hallado con signos de violencia y abuso sexual. Los agresores eran conocidos de la madre de la menor, lo que aprovecharon para cometer el crimen.

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