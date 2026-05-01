Incendio consume cuatro bodegas industriales en Tláhuac

Un fuerte incendio, en una nave industrial, movilizó a varios equipos de emergencia y estaciones de bomberos hacia la colonia Santa Ana Poniente, en la alcaldía de Tláhuac.

Minutos antes de las 15:00 horas de este 1 de mayo, los vecinos aledaños a la nave industrial escucharon un fuerte estruendo y posteriormente la salida de humo negro con llamas desde el interior.

La columna de humo tomó fuerza y altura, el llamado al 911 se realizó en varias ocasiones para que se atendiera la emergencia, minutos después llegó la primera unidad de bomberos para analizar el incendio y solicitar los recursos necesarios.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

En la parte posterior de la nave se ubican instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde tuvieron que ingresar pipas con agua para apoyar a los bomberos.

Cuatro de las naves industriales, que almacenaban textiles, solventes y papel, fueron alcanzadas por las llamas, durante la conflagración tres bomberos resultaron intoxicados por inhalación de humo quienes fueron atendidos en el lugar por paramédicos del CRUM capitalino.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Para el resguardo de seguridad perimetral, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y de la Guardia Nacional se encargaron de los accesos de los equipos de emergencia.

Serán las autoridades de la alcaldía y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) quienes serán los encargados de realizar una inspección para ver las causas de este incendio en las naves industriales.

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