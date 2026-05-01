Incendio consume cuatro bodegas industriales en Tláhuac
Varios vecinos fueron evacuados para facilitar los trabajos de los servicios de emergencia; tres bomberos resultaron intoxicados
Un fuerte incendio, en una nave industrial, movilizó a varios equipos de emergencia y estaciones de bomberos hacia la colonia Santa Ana Poniente, en la alcaldía de Tláhuac.
Minutos antes de las 15:00 horas de este 1 de mayo, los vecinos aledaños a la nave industrial escucharon un fuerte estruendo y posteriormente la salida de humo negro con llamas desde el interior.
La columna de humo tomó fuerza y altura, el llamado al 911 se realizó en varias ocasiones para que se atendiera la emergencia, minutos después llegó la primera unidad de bomberos para analizar el incendio y solicitar los recursos necesarios.
En la parte posterior de la nave se ubican instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde tuvieron que ingresar pipas con agua para apoyar a los bomberos.
Cuatro de las naves industriales, que almacenaban textiles, solventes y papel, fueron alcanzadas por las llamas, durante la conflagración tres bomberos resultaron intoxicados por inhalación de humo quienes fueron atendidos en el lugar por paramédicos del CRUM capitalino.
Para el resguardo de seguridad perimetral, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y de la Guardia Nacional se encargaron de los accesos de los equipos de emergencia.
Serán las autoridades de la alcaldía y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) quienes serán los encargados de realizar una inspección para ver las causas de este incendio en las naves industriales.
*DRR*