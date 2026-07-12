Habrá curso de verano en Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo ofrecerá un curso de verano gratuito en ocho Faros del Saber y con costo de 694 pesos el Deportivo Plan Sexenal.

El alcalde, Mauricio Tabe, informó que las inscripciones al Club de Verano ya están abiertas y las actividades iniciarán el 20 de julio.

“El verano ya comenzó en Miguel Hidalgo. Los esperamos en el curso de verano que arranca el próximo 20 de julio. Vamos a tener actividades en el Plan Sexenal y en los Faros. Habrá teatro, cultura, deporte y ciencia. Si no saben dónde dejar a sus hijos y para que no anden de ociosos, ahí está el curso de verano en Miguel Hidalgo; va a ser una gran experiencia formativa y de entretenimiento”, dijo a través de un comunicado.

Las inscripciones se realizan en los Faros donde se llena un formato y se entregan documentación básica.

Las sedes participantes son los Faros del Saber Argentina, Carmen Serdán, Constituyentes, Escandón, Legaria, Reforma Social y Salesiano, así como el Faro Lago Alberto, únicamente los viernes.

El cupo está limitado a 50 participantes de entre 6 y 12 años por instalación y las actividades serán gratuitas.

En el Deportivo Plan Sexenal se realizarán actividades deportivas, recreativas, acuáticas y culturales como futbol, basquetbol, natación, danza, gimnasia, pintura, teatro, karate, voleibol y tocho bandera, entre otros.

Para el "Plan Vacacional en Plan Sexenal”, las inscripciones para niñas y niños de 4 a 14 años ya se encuentran abiertas directamente en el deportivo y tendrán un costo de 694 pesos por todo el mes.

Las actividades también iniciarán el 20 de julio y tendrán una duración de cuatro semanas.