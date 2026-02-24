Giovani Gutiérrez afirma que desde Coyoacán se ratifica el compromiso con la patria

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, reafirmó su compromiso con México y destacó que, desde esta demarcación, “tierra mundialista, reconocida por su historia y sus profundas raíces patrióticas, se ratifica el compromiso con la patria no sólo con discursos, sino con acciones concretas que transforman el entorno”.

Al encabezar la ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera, el alcalde señaló que servir a México también implica construir espacios públicos que perduran para siempre, impulsar obra y ofrecer resultados permanentes, con un gobierno que trabaja 24/7 y se mantiene firme en su responsabilidad.

Acompañado por integrantes de su gabinete, personal de estructura de la alcaldía, concejalas y concejales, vecinas y vecinos, así como por Francisco Rodríguez Flores, integrante del Comité Pro Día de la Bandera del Pueblo de los Reyes, destacó:

“Nosotros seguiremos trabajando para refrendar ese compromiso con nuestra nación, seguiremos refrendando nuestro trabajo todos los días, porque sabemos honrar a nuestra patria siendo buen gobierno, representando a la gente y estando aquí presentes 24/7, este 24/7 que le dice a la ciudadanía coyoacanense que nosotros siempre somos imparables”.

Tras realizar los honores a la Bandera y entonar el Himno Nacional, con la participación de la Banda de Guerra y la Escolta de Bandera, bajo la dirección del maestro Jaime Velasco Fuentes, así como de la Banda Sinfónica de Coyoacán, dirigida por el maestro Fidel Reza, el alcalde Giovani Gutiérrez señaló que en esta fecha la comunidad se reunió con respeto y profundo orgullo para rendir homenaje al lábaro patrio.

“Símbolo que encarna nuestra historia, la dignidad y el espíritu de nuestra Nación; nuestra Bandera no es solamente emblema nacional, es la expresión viva de nuestra patria, es el reflejo de los valores que nos han permitido permanecer firmes como pueblo, la unidad que nos fortalece, la solidaridad que nos hermana y el amor profundo por México, que vive en cada uno de nosotros”, apuntó.

*DRR*