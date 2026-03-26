Dos marchas y varias manifestaciones 'paralizarán' HOY calles en CDMX

Este jueves 26 de marzo se prevén dos marchas en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México también seis manifestaciones que podrían afectar y retrasar tus traslados, es por eso que aquí te brindamos opciones viales.

MARCHAS

Estudiantes de la escuela normal rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa Gro., madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos y organizaciones en apoyo.

Los normalistas protestaron para exigir el esclarecimiento del caso. Cuartoscuro

HORA: 16:00 hrs.

LUGAR: Ángel de la Independencia.

RUMBO A: Hemiciclo a Juárez.

MOTIVO: Realizaran la 38 Acción Global por Ayotzinapa y México, para exigir al Estado Mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Alternativas viales:

Transita por Circuito Interior, Av. Chapultepec, Bucareli o Eje 1 Norte para evitar Reforma del Ángel hacia el Hemiciclo a Juárez.

Docentes, padres de familia y alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial # 347 compañero José Revueltas

HORA: Durante el día.

LUGAR: Hemiciclo a Juárez.

RUMBO A: Secretaría de Gobernación.

MOTIVO: Solicitan la intervención de la Secretaria de Gobernación, para la atención de sus peticiones, que incluyen la construcción de sus instalaciones, el pago a docentes que trabajan sin salario fijo, la contratación y basificación de maestros y maestras, así como la incorporación del plantel a los programas educativos oficiales.

Opción vial

Ve por Eje 1 Norte, Circuito Interior, Insurgentes o Chapultepec para evitar el tramo del Hemiciclo hacia Gobernación.

MANIFESTACIONES

COLECTIVA MAREA PÚRPURA

HORA: 09:20 hrs.

LUGAR: Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes en Dr. Liceaga # 93 Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen que se tomen medidas y se garantice la seguridad de una menor de edad víctima de agresiones, así como que se castigue al presunto responsable conforme a la ley.

Desplázate por Eje Central, Dr. Río de la Loza o Av. Chapultepec para rodear la zona de la colonia Doctores.

FRENTE ANTIIMPERIALISTA Y ANTIFASCISTA MEXICANO

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Embajada de los Estados Unidos en Presa Angostura # 225 Colonia Irrigación Alcaldia Miguel Hidalgo CDMX.

Protesta frente a embajada de EU en CDMX Karina Tejada

MOTIVO: Para exigir la libertad del expresidente de Venezuela y de su esposa, detenidos el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.

Opta por Periférico, Ejército Nacional o Río San Joaquín para librar la zona de Irrigación y evitar Presa Angostura.

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA-100.

HORA: 14:00 hrs.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución # 2 Colonia Centro Histórico Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

FRENTE POPULAR Y DE TRABAJADORES ANTIIMPERIALISTA Y ANTIFASCISTA

HORA: 17:00 hrs

LUGAR: Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana en Calzada de Tlalpan # 1036 Colonia Nativitas Alcaldia Benito Juárez CDMX.

MOTIVO: Para coordinar el plan de acción contra la injerencia imperialista de los Estados Unidos de América y en defensa de la soberanía de los pueblos de América Latina y el Medio Oriente.

Circula por Eje 6 Sur, Av. División del Norte o Viaducto para rodear la zona de Tlalpan a la altura de Nativitas.

COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE), SECCIÓN IX DE LA CIUDAD DE MÉXICO

HORA: 19:00 hrs.

LUGAR: Local Sindical de la Sección IX de la Ciudad de México de la CNTE, en Belisario Domínguez # 32 Colonia Centro Histórico Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

Protestas de la CNTE en CDMX. Rodolfo Dorantes

MOTIVO: Inauguración del mural, En Cuba, en Gaza, los niños no son una amenaza, realizado por el Colectivo Cultural Trashumante, el cual enfatiza la defensa de la niñez y el rechazo a la invasión y el bloqueo económico en países como Palestina, Venezuela y Cuba, desde un llamado colectivo a la solidaridad, la memoria y la dignidad humana.

NUGGET DECOLONIAL

HORA: 19:30 hrs.

LUGAR: Galería König Yautepec # 111 Colonia Condesa Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: En rechazo a la exposición individual, creada por un artista y conservador de origen israelí, por presuntamente transmitir mensajes con contenido político y sionista, así como en solidaridad con el pueblo palestino.

Circula por Insurgentes, Nuevo León o Av. Chapultepec para rodear la zona de la Condesa y evitar Yautepec.

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