Automovilista arrolla a motociclista, le pasa el auto encima y huye ¿Lo reconoces?

Un terrible accidente de tránsito fue captado en el Eje 6 Sur casi esquina con La Viga, alcaldía Iztacalco cuando un automovilista que conducía un vehículo Passat color azul atropelló a un motociclista. Los hechos fueron registrados el lunes 23 de marzo en la Ciudad de México.

Así el accidente Especial

En las imágenes se puede observar cómo el automovilista no frena al momento del impacto con la moto y en medio del carril queda tirado el motociclista, pero lejos de detenerse el conductor del auto le pasa las llantas delanteras y traseras al motoneto y enseguida huye.

Motociclista se arrastra

El motociclista se arrastra literalmente como puede a la orilla del carril para no ser atropellado por otros automovilistas, un auto se detiene para no afectarlo y de inmediato llegan personas a tratar de auxiliarlo, entre ellos un repartidor de comida.

Se arrastró herido Especial

Hasta ahora el responsable de este terrible accidente no ha sido identificado ni detenido por lo que se pide a la población que, en caso de reconocerlo, lo denuncien para que pague por su delito.

Mujer arrolló a motociclista en Iztapalapa

La cruel escena recuerda al motociclista que fue arrollado por una mujer identificada como Gaby N el pasado 3 de enero de este año. Tras las investigaciones se supo que la enfermera de 43 años, huyó y se escondió para no ser detenida, en tanto el motociclista identificado como Roberto Hernández fue arrastrado casi 2 kilómetros, pues quedó atorado en la parte de abajo del coche, un Honda City color azul.

Fue hasta el 10 de febrero de 2026 que Gaby N fue ubicada y detenida en el estado de Oaxaca, en una gasolinera del municipio de Jutla de Crespo, la culpable fue trasladada a la Ciudad de México donde un juez la vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla en la alcaldía Iztapalapa.

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