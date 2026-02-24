La Bandera representa unidad, historia, soberanía e identidad de México: Ariadna Montiel

Este 24 de febrero, Día de la Bandera, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, acudió a la ceremonia conmemorativa de este símbolo patrio, la cual fue encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En este contexto, la encargada de la política social del país, refirió que el significado de la Bandera contiene muchas aristas, pues es un símbolo que representa la unidad, la historia, la soberanía y la identidad de México.

En el Día de la Bandera, acompañé a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en la ceremonia de conmemoración de nuestro símbolo patrio, que representa la unidad, la historia, la soberanía y la identidad de México”, expuso en sus redes sociales.

La titular del Bienestar aprovechó la oportunidad para recordar a la población mexicana que el lábaro patrio es un legado de nuestro héroes y que por sí sola representa la unión del pueblo con su país.

Hoy conmemoramos el Día de la Bandera, símbolo patrio y legado de nuestros héroes, que representa la unidad nacional”, señaló.

Por último, la funcionaria federal instó a celebrar uno de los grandes símbolos patrios, al que calificó como emblema de identidad y soberanía nacional, pues cada color y trazo reflejan la lucha, el sacrificio y el compromiso que han forjado la historia de nuestro pueblo.

El evento tuvo como escenario principal el Campo Militar Marte, ubicado en la Ciudad de México, donde la jefa del Ejecutivo estuvo acompañada de su gabinete presidencial, entre ellos el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien aseguró que los mexicanos deben sentirse orgullosos de este día.

