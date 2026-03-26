Decomisan animales exóticos a narcomenudistas en V. Carranza

Fueron detenidos seis integrantes de una banda de narcomenudistas que tienen su centro de operaciones en la alcaldía Venustiano Carranza a los que se les decomisaron más de 160 dosis de droga, y animales exóticos.

Se trata de Daniel "N", Giovany Alberto "N", Juan Darío "N", Ángel "N", José Ulises "N" y César "N", identificados como probables narcomenudistas en dicha demarcación, informó el Jefe de la Policía capitalina Pablo Vázquez Camacho.

Detenidos Especial

Tras investigaciones policiales se logró ubicar el domicilio, identificado como centro de operación, punto de reunión o bodega, en el cruce de las calles Nicolás Romero y Río Frío, colonia Magdalena Mixihuca, donde posiblemente se resguardaba y comercializaba la droga.

Les decomisaron ajolotes

Las pruebas recabadas se entregaron al agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control el mandamiento judicial con los que el personal de la SSC, en coordinación con la Fiscalía capitalina, la Marina y la Guardia Nacional, realizaron el cateo.

La droga

En el inmueble se aseguraron 169 dosis de cocaína, así como un cocodrilo de 70 centímetros de longitud, una iguana de un metro de largo, un ajolote albino y un ajolote melanoide.

Además, se logró la detención de seis sujetos -de entre 22 y 51 años de edad”, precisó Vázquez Camacho en un mensaje en sus redes sociales.

Los detenidos, junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

El inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

Los ejemplares recuperados fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC, ubicada en la alcaldía Xochimilco, donde serán valorados por los veterinarios especializados y posteriormente se entregarán ante la autoridad correspondiente.

Tenían antecedentes penales

Tras el cruce de información se supo que el detenido de 22 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Delitos contra la salud en el año 2025.

El de 51 años de edad tiene ocho ingresos al mismo Sistema por Robo en diferentes modalidades entre los años 2018 y 2024.

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