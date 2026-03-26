Alertan por caída de ceniza volcánica en la CDMX ¡No salgas a la calle!

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha alertado sobre la caída de ceniza volcánica durante las siguientes 6 horas en todas las demarcaciones de la Ciudad de México. Por lo que es necesario que la población tome precauciones.

Cuando cae ceniza volcánica en la CDMX la cual viene del Volcán Popocatépetl es necesario prevenirse ya que se trata de un polvo muy fino que raspa y molesta. El principal problema es que irrita garganta, ojos, nariz y también puede afectar pulmones si las personas se exponen mucho tiempo.

Las autoridades recomiendan permanecer en casa y salir únicamente para las cuestiones más importantes. También piden cerrar puertas y ventanas, y en caso de que haya rendijas se puede poner un trapo húmedo para frenarlo.

Si es necesario salir a la calle es preferible que utilices cubre bocas de preferencia los denominados KN95 o N95. También es necesario cuidar los ojos, porque la ceniza es como polvo con filo; arde, raspa y puede provocar que se pongan rojos o llorosos, incluso causar pequeñas irritaciones por venitas rotas, es decir si sientes que entró una arenilla al ojo no te frotes. También evita los lentes de contacto.

Más precauciones

Si tienes tinaco o cisterna, cúbrelo bien porque la ceniza puede contaminarla. También cubre la comida o cualquier cosa que esté al aire libre. No barras la ceniza en seco, lo mejor es humedecer ligeramente y ya después limpiar.

Es necesario además revisar los techos porque cuando se acumula mucha ceniza, tiene de pesar demasiado y en casas con lámina o estructuras ligeras puede resultar en un problema, retírala en cuanto puedas y sin levantar nubes de polvo.

Si manejas, ten cuidado ya que la ceniza hace que el pavimento se vuelva algo resbaloso, además baja la visibilidad. También es muy importante no activar los limpiaparabrisas en seco porque es muy probable que el vidrio se raye; para poder limpiarlo debes ponerle primero agua.

En cuanto a las mascotas no las dejes al aire libre, mételas a casa. Si salen, límpiales las patas cuando regresen, porque si no se la lamen y terminan tragando ceniza.

Monitoreo del Gobierno CDMX

El Gobierno de la CDMX informó que, con base en el monitoreo del Volcán Popocatépetl, se están observando emisiones principalmente de vapor de agua y ceniza, es decir hay material saliendo.

Los reportes más recientes indican que la ceniza que está saliendo se está moviendo hacia el oeste del cráter, justo en dirección a la Ciudad de México.

El semáforo volcánico se mantiene en Fase 2, que básicamente significa que el volcán sigue activo con emisiones, pero dentro de un escenario controlado, aunque con efectos como la ceniza que alcanza a la CDMX.

*bb