Gaby Osorio pone en operación punto permanente para recibir electrónicos y electrodomésticos a través del módulo Reciclatrón

Los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso dejarán de acumularse en hogares o terminar en la basura doméstica en la Alcaldía Tlalpan, con la apertura de un punto permanente de acopio —conocido como Reciclatrón—, el cual fue inaugurado por la alcaldesa Gaby Osorio.

El módulo, ubicado en el Deportivo Rodolfo Sánchez Taboada, funcionará como un centro de recepción de artículos como televisores, celulares, computadoras, microondas o lavadoras, y forma parte de la campaña impulsada en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) y gracias al apoyo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante la inauguración, la alcaldesa Osorio explicó que la instalación de este espacio responde a una demanda vecinal detectada en jornadas anteriores, donde en solo dos días de tequio se llegaron a recolectar hasta siete toneladas de aparatos electrónicos. “Nos pedían un lugar fijo porque tenían más equipos o no alcanzaban a acudir en los horarios de las jornadas itinerantes”.

Este nuevo punto de acopio, añadió la alcaldesa, no es una acción aislada, sino parte de una estrategia más amplia para mejorar el manejo de residuos en la demarcación y reducir su impacto ambiental.

En ese contexto, Osorio señaló que una de las prioridades de su administración ha sido lo relativo al medio ambiente con diversas acciones entre ellas el fortalecimiento a la protección del suelo de conservación ante la tala ilegal y el crecimiento de la mancha urbana.

Hemos logrado avanzar como no se había hecho antes en materia ambiental, gracias al trabajo coordinado con la Secretaría del Medio Ambiente y al presupuesto destinado a vigilancia ambiental”.

Bajo esa misma lógica, explicó que el objetivo del conjunto de todas estas acciones, es ordenar desde el origen la forma en que se manejan los desechos en la demarcación. “Queremos ser la alcaldía más limpia y también la más verde; no son consignas, son metas de trabajo permanente”.

Para alcanzar estos objetivos, detalló que se creó un gabinete estratégico de gestión de residuos, en el que participan distintas áreas operativas para atender problemas concretos como rutas de recolección, horarios y cobertura del servicio.

Como parte de este esfuerzo integral, recordó que recientemente se incorporaron seis nuevos camiones recolectores —tres adquiridos por la alcaldía y tres aportados por el Gobierno de la Ciudad de México— para fortalecer el servicio en colonias y pueblos.

Finalmente durante la inauguración del Reciclatrón, la alcaldesa Gaby Osorio hizo un llamado a la población a involucrarse en estas acciones. “Tenemos que dejar de ver estos aparatos como basura. Reciclar tiene que ser motivo de orgullo y una práctica cotidiana”.

El nuevo punto operará todos los días y se suma a las jornadas itinerantes realizadas previamente en Tlalpan, con la meta de facilitar el reciclaje y ampliar su alcance en distintas zonas de la alcaldía.

«pev»