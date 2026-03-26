Academia destinará 2 mdd para becar estudiantes de ingeniería en IA

La institución educativa 4Geeks Academy destinará alrededor de dos millones de dólares, alrededor de 35.7 millones de pesos, a becas para cofinanciar la formación en habilidades tecnológicas de alta demanda de estudiantes en México.

Ello como parte del traslado de su centro operativo para Iberoamérica de Estados Unidos a la Ciudad de México.

Como parte de su estrategia regional, la institución anunció que destinará más de cinco millones de dólares en becas educativas en Iberoamérica, de los cuales alrededor de dos millones estarán dirigidos a estudiantes en México para cofinanciar su formación en habilidades tecnológicas de alta demanda”, informó.

La capital mexicana concentra alrededor de 320 mil profesionales en áreas tecnológicas, lo que la convierte en uno de los mayores mercados de talento tech en América Latina, con un crecimiento cercano al 95 por ciento en los últimos cinco años, agregó.

Presencia mexicana en empresas tecnológicas

El trabajo remoto ha ampliado la presencia de talento mexicano en empresas internacionales. Un informe global de contratación de Deel estima que cerca de medio millón de profesionistas mexicanos trabajan actualmente para compañías extranjeras, en su mayoría tecnológicas, una cifra que creció más de 50 por ciento entre 2024 y 2025.

México se está consolidando como uno de los polos de talento tecnológico más dinámicos de la región. Estar en la Ciudad de México nos permite trabajar más cerca de las empresas que necesitan ingenieros especializados y de los estudiantes que buscan incorporarse a la economía digital”, dijo Víctor Gómez, CEO de 4Geeks Academy para Iberoamérica y Europa.

También se ha abierto la necesidad de desarrollar talentos en áreas relacionadas con inteligencia artificial, ingeniería de datos y ciberseguridad.

El crecimiento del ecosistema tecnológico también ha puesto en evidencia una brecha de habilidades especializadas. Diversos estudios del mercado laboral indican que alrededor de 68 por ciento de los empleadores en México tiene dificultades para cubrir vacantes tecnológicas, especialmente en áreas relacionadas con inteligencia artificial, ingeniería de datos y ciberseguridad”, indicó.

La academia prevé además invertir cerca de un millón de euros, equivalentes a más de 20 millones de pesos, durante su primer año de operación desde Ciudad de México para ampliar programas de formación en ingeniería de inteligencia artificial y fortalecer iniciativas de empleabilidad tecnológica.

Solicitud de becas

Con el establecimiento de su centro operativo en la Ciudad de México, la institución prevé formar a más de mil estudiantes en el país en los próximos dos años, además de fortalecer alianzas con empresas tecnológicas para impulsar la inserción laboral de sus egresados.

La academia preparar talento profesional en áreas de alta demanda como Full Stack Developer, Data Science, Machine Learning, ciberseguridad y, recientemente, ingeniería aplicada a inteligencia artificial.

Las becas se solicitan como parte de la inscripción a la academia, cuyo primer contacto se realiza por medio de su plataforma digital.

*DRR*