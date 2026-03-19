Giovani Gutiérrez y Clara Brugada inauguran jardín de lluvia junto al Estadio Azteca

Con una inversión de 22 millones de pesos se inauguró en las inmediaciones del Estadio Azteca el primer Jardín de Lluvia, “Coapan”, con el que arranca el programa de infiltración de agua pluvial en la capital del país, denominado “Ciudad Esponja”.

La obra permitirá captar mil 300 metros cúbicos de agua durante una jornada de lluvia, equivalente a 130 pipas de agua.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, aseguró que se trata del inicio del nuevo modelo de gestión del agua que permite atender el binomio “estrés hídrico-inundaciones”, que históricamente afecta a la ciudad.

El jardín fue construido a un costado del puente que conecta con el estacionamiento del Coloso, sobre Circuito Estadio Azteca y Calzada de Tlalpan.

Consiste en una serie de superficies a desnivel cubiertas con vegetación que permiten captar, filtrar y conducir el agua de lluvia hacia el subsuelo, luego de separar residuos arrastrados por las corrientes.

El proyecto incorpora un sistema novedoso: el uso de “estrato mejorado” que permite contar con “agua sólida”.

“Es un material que, al mezclarse con la tierra, convierte el agua en una especie de gel que prolonga su permanencia y reduce la evaporación”, detalló el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza.

Este componente vuelve autosustentable al jardín de lluvia.

“El agua de lluvia se almacena, se convierte en gel y permanece más tiempo en el suelo, lo que reduce la necesidad de riego adicional”, indicó.

Esparza precisó que debajo de la superficie se colocaron capas de piedra volcánica que potencian la infiltración.

“Son proyectos sustentables que apuntan al futuro verde de la ciudad”.

El agua captada se destina a la vegetación del sitio, donde se plantaron especies nativas como dalias y margaritas, además de integrar un mural elaborado por artistas urbanos de Santa Úrsula.