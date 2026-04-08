Plaza Flamencos CDMX: Enganchan en redes y estafan; siguen operando pese a denuncias

Un negocio en el Centro Histórico está ligado con al menos una decena de fraudes en la venta de consolas de videojuegos, lo cual ha sido denunciado en redes sociales, pero más usuarios siguen siendo enganchados y los defraudadores siguen operando, sin ser detenidos.

Las víctimas son enganchadas en Marketplace, donde ofertan los artículos a precios muy por debajo del mercado. Los citan en la plaza Flamencos, a un costado de la plaza Pino Suárez.

Ahí muestran una consola nueva en excelentes condiciones, funcionando, pero luego de que la víctima paga le indican a ésta que van a cambiarle la caja de embalaje, la cual se muestra visiblemente maltratada.

Una vez que el comprador se desespera y comienza a exigir el producto por el que pagaron, quienes atienden, generalmente dos mujeres, señalan que en realidad van a entregar una consola armada, no la que fue mostrada al momento de la transacción.

El caso de Juan, a quien quisieron defraudar con una Nintendo Switch 2

Así le pasó a Juan (nombre ficticio usado por seguridad), quien se contactó con un usuario de Market-place que estaba ofertando un Nintendo Switch 2 por cinco mil 900 pesos. Éste le dijo que contaba con tienda física y que aceptaba pagos con tarjeta.

La dirección: plaza Flamencos número 9, local 127. Juan se presentó al negocio el sábado pasado y desde que llegó notó ansiedad en las mujeres que le atendían.

“‘¿A quién buscas?’, me preguntaron, y yo les dije que estaba viendo las consolas y que buscaba la Switch 2. Luego me preguntaron si había hablado con alguien en Marketplace.

Trajeron una libreta y me dijeron: ‘¿Quién te atendió? Yo leí el nombre de la persona por Marketplace, un tal Yaya. Me traen el Switch 2 y le digo: está muy bien la consola, está de muy buen precio. Me dicen: ‘Sí, te la entregamos con dos controles de regalo y tres juegos’”, contó.

Juan pensó que, por el precio, la consola era robada, pero el vendedor le aseguró que no, por lo que accedió hacer el pago con tarjeta de crédito; le cobraron con una terminal punto de venta. En ese momento le dijeron que le iban a cambiar la caja de la consola porque venía golpeada.

Nunca regresaron con la consola que Juan vio y después de hacerlo esperar le soltaron que le entregarían una armada, lo cual tampoco sucedió.

El afectado solicitó el apoyo de elementos de la Policía capitalina, con lo cual logró que le devolvieran en efectivo el dinero que había pagado con la tarjeta de crédito, pero otras víctimas no han corrido con la misma suerte.

En redes sociales se contabilizaron al menos otros nueve casos de fraudes similares.