Expropian predio en Benito Juárez CDMX para vivienda social

El Gobierno de la Ciudad de México expropió un predio de 140 metros cuadrados ubicado en la alcaldía Benito Juárez para construir vivienda social. Se trata del inmueble ubicado en Avenida de los Pinos número 1 esquina Calle 8, colonia San Pedro de los Pinos. La dirección se ubica a una cuadra del Anillo Periférico.

CDMX INVI

El inmueble está deteriorado y se considera de alto riesgo estructural tanto para sus ocupantes como para la comunidad, indicó el Gobierno de la Ciudad de México en el decreto de expropiación publicado este miércoles en la Gaceta Oficial.

Han solicitado intervenga el INVI

“Las personas poseedoras u ocupantes del predio, han solicitado al Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, la expropiación del predio a fin de que se substituya por viviendas dignas, decorosas y seguras, lo que contribuirá para mejorar el centro de población donde se encuentra asentado, además de garantizar la integridad física y seguridad jurídica de sus habitantes, manifestando su conformidad con el Programa correspondiente”, se indica.

Los proyectos de vivienda financiados por el INVI tienen como requisito contar con un padrón verificado de personas beneficiarias. Foto: Especial

Será el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) quien pague la indemnización por la expropiación y lo incluya en un programa de vivienda de interés social en beneficio de sus actuales ocupantes y, conforme a la disponibilidad, de otros aspirantes.

No llegó escrito alguno a la Oficialía de Partes

Las autoridades publicaron en dos ocasiones la declaratoria de utilidad pública en la Gaceta Oficial durante enero con la finalidad de que las personas que presumieran tener algún derecho sobre el inmueble afectado manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Sin embargo, no se ingresó escrito alguno en la Oficialía de Partes, se indica.

“Se expropia a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para el mejoramiento de los centros de población a través de la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular”, indica la publicación.

El decreto entra en vigor este jueves y, a partir de ello, el INVI ya podrá tomar posesión del inmueble.

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