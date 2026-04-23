Conductor escapa tras provocar fuga de gas en Álvaro Obregón

Una fuga de gas registrada la mañana de este jueves generó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona de Calzada Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El incidente ocurrió cuando un automovilista impactó un tubo de conexión de gas, lo que provocó su fractura y la fuga en el cruce de Calzada de las Águilas y Bahía, el conductor responsable huyó del lugar.

Tras el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al sitio para acordonar la zona y evitar riesgos a vecinos y transeúntes.

Foto: @AlcaldiaAO

Como medida preventiva, tres comercios de la zona fueron desalojados mientras personal de la empresa gasera realizaba las maniobras para controlar y reparar la tubería dañada.

Luego de varios minutos de trabajo, la emergencia fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas ni incidentes mayores.

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