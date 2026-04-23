“Gobernar no es imponer”: Liz Salgado Viramontes exigue transparencia y consulta ciudadana ante Línea 5 de Cablebús

· La Diputada del PAN presentó una proposición a nombre de vecinos de Nonoalco, Mixcoac y otras colonias impactadas por el proyecto.

· Advierte riesgos geológicos por fallas sísmicas e inundaciones que no han sido explicados a la comunidad.

La Diputada Liz Salgado Viramontes, integrante de la fracción del Partido Acción Nacional, alzó la voz ante Pleno del Congreso de la Ciudad de México para denunciar la falta de claridad y la imposición gubernamental en la construcción de la Línea 5 del Cablebús. Acompañada por el sentir de vecinos de colonias como Nonoalco y Mixcoac, la legisladora presentó una proposición para exigir que el proyecto se realice con estricto apego a la ley y respeto a la ciudadanía.

“Nadie niega que el Cablebús es una alternativa de movilidad necesaria, pero desarrollar no puede significar imponer. El problema no es el sistema de transporte, sino la opacidad con la que se está ejecutando”, señaló Salgado Viramontes.

La Diputada desglosó cuatro ejes críticos que ponen en duda la viabilidad social y técnica del proyecto tal como se plantea actualmente: Opacidad Informativa, a pesar de ser una obra de más de 15 kilómetros que impactará a 137 mil personas en Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, no se han hecho públicos los estudios técnicos, impactos urbanos ni el trazo definitivo.

Exclusión Ciudadana, ya que a diferencia de la Línea 3, donde se realizaron más de 20 mesas de trabajo, en este caso las autoridades han cerrado las puertas a los vecinos, ignorando el derecho constitucional a la participación.

La legisladora alertó sobre los Riesgos Geológicos y Ambientales, debido a la complejidad del terreno, ya que atraviesa por las fallas de Mixcoac y Contreras —vinculadas a microsismos recientes—, además de posibles afectaciones al Río Mixcoac y zonas vulnerables a inundaciones.

El último punto que destacó fue la Saturación del CETRAM Mixcoac, asegurando que habitantes de la Alcaldía Benito Juárez, han advertido que este centro de transferencia ya está desbordado e introducir el Cablebús sin un plan de rescate y ordenamiento del transporte concesionado agravará el caos en la zona.

“Lo que aquí se solicita no es una concesión política, es una obligación legal consignada en nuestra Constitución y en las leyes de Participación Ciudadana y Movilidad”, enfatizó la legisladora del PAN.

Finalmente, Liz Salgado Viramontes hizo un llamado enérgico a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), y en apego al marco normativo vigente, establezcan mecanismos informativos, consultivos de diálogo reales y deliberativos dirigidos a las colonias que serán directamente afectadas por la construcción de la Línea 5 del Cablebús.. “No pedimos cancelar el proyecto, pedimos que se haga bien. Los vecinos merecen respuestas, no imposiciones”, concluyó.