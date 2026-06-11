GAM inaugura actividades públicas para seguir el Mundial en el Galeana

Con porras, camisetas de distintas selecciones y miles de asistentes reunidos en el Deportivo Hermanos Galeana, la alcaldía Gustavo A. Madero se convirtió este jueves en uno de los principales puntos de encuentro para seguir la ceremonia inaugural del Mundial de Futbol.

El evento fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el alcalde Janecarlo Lozano, quienes dieron el banderazo a las actividades públicas que se realizarán en la capital para que la población pueda vivir la justa mundialista en espacios abiertos y de acceso gratuito.

Desde horas antes del inicio de la ceremonia, familias enteras comenzaron a llegar al deportivo para ocupar las gradas y explanadas habilitadas para la transmisión. Entre banderas, fotografías y cánticos, los asistentes siguieron cada momento de la inauguración a través de las pantallas instaladas en el recinto.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de recuperar los espacios públicos como puntos de convivencia y encuentro ciudadano alrededor de uno de los acontecimientos deportivos con mayor seguimiento a nivel internacional.

La alcaldía Gustavo A. Madero anunció además una cartelera de actividades culturales y musicales que acompañarán las transmisiones de los encuentros mundialistas. Entre los artistas programados figuran Majo Aguilar, ACZINO, Eme Mala Fe, Mi Banda el Mexicano, Nana Pancha, Salón Victoria, Garibaldi, Big Metra, Banda Maguey, el histórico sonido La Changa, Uzielito Mix, Yoker y Caló, entre otros.

La apertura de estas actividades marcó el inicio de una agenda que buscará concentrar a miles de aficionados durante las próximas semanas, convirtiendo al Deportivo Hermanos Galeana en una de las principales sedes para seguir el desarrollo del torneo en la Ciudad de México.

Con una asistencia multitudinaria y un ambiente de celebración colectiva, la inauguración dejó ver el interés de los aficionados por seguir el Mundial fuera de casa y en espacios comunitarios habilitados para compartir la experiencia deportiva.