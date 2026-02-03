Fundación Haghenbeck acusa a Refugio Franciscano por despojo

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama informó que fue despojada del terreno que ocupaba el Refugio Franciscano, ya que no fue posible acreditar por alguna autoridad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ CDMX) que se hiciera la entrega del predio.

En una publicación realizada en sus redes sociales, la fundación reiteró que no entregó los cinco mil metros cuadrados reclamados, por lo que el ingreso del personal y simpatizantes del Refugio Franciscano no se apegó a la ley.

"Se advierte que no fue posible dar cumplimiento a la diligencia ordenada en autos de fecha 28 de enero. Se impone una multa equivalente a la cantidad de veinte mil pesos. Gírese oficio a la Oficina de Multas de este Tribunal para que proceda a hacer efectiva la medida de apremio impuesta a la Fundación”, se informó en un acuerdo del Tribunal Superior de Justicia

Irrupción violenta

La Fundación Antonio Haghenbeck añadió que, mediante dicho acuerdo, se dejó constancia que no hubo entrega de las instalaciones, la cual estuvo programada para el mediodía del viernes 30 de enero.

Lo que sustenta lo que reveló la fundación respecto a que no había condiciones para entregar el espacio en donde operaba el refugio, por lo que el ingreso de los trabajadores y simpatizantes de esa organización, irrumpieron de forma violenta por la parte posterior del terreno ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

“Sometiendo, agrediendo y despojando de pertenencias a los elementos de seguridad que resguardaban el lugar. El despojo se encuentra plenamente acreditado. Hemos aportado todos los elementos de prueba ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y las personas que cometieron estos hechos se encuentran identificadas y formalmente denunciadas”, afirmó la fundación.

Situación de los michis

Un día antes se dio a conocer el estado de salud de los 37 gatos que fueron rescatados del refugio, destaca que cinco de ellos arrojaron resultados "falsos positivos" en las pruebas de leucemia felina y virus de inmunodeficiencia felina (VIF).

Se detalló que los felinos fueron ingresados a una clínica veterinaria desde el 18 de diciembre, aunque han tenido mejoría, aún tiene problemas respiratorios y gástricos.

“Los resultados presuntivos a leucemia felina y VIF son motivo de atención médica, se detectaron cinco casos con resultado presuntivo de falso positivo, estas pruebas pueden arrojar resultados positivos en pacientes con enfermedades sistémicas, por lo que se repetirán las muestras clínicas tanto a estos cinco gatos como al resto del grupo, a fin de confirmar o descartar de manera definitiva los diagnósticos”, explicó Martín Rocha, coordinador médico de la fundación.

Lo cinco gatos fueron aislados del grupo de 32 como medida preventiva, ya que la leucemia felina que es crónica, incurable y con alta mortalidad, se transmite principalmente a través de mordeduras, peleas y el contacto directo con secreciones.

