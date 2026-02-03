Bienvenida a Lobo tuvo "orientación más política que jurídica"

El vocero de la bancada de Morena en el Congreso local, Paulo García, expresó a Excélsior que el darle la bienvenida al diputado Víctor Hugo Lobo Rodríguez "obviamente tuvo una orientación más política que jurídica, pero desde luego esperamos en las próximas horas se le pueda dar trámite" a la reincorporación de Lobo.

Cabe recordar que Gerardo González García fue quien tomó protesta como diputado el primero de septiembre del 2024, pero al día siguiente pidió licencia y en su lugar quedó su suplente, Lobo Rodríguez. Sin embargo, el pasado 20 de enero González García envió un oficio al Congreso local, notificando que regresaba como diputado titular.

Y el lunes pasado, en conferencia de prensa Lobo Rodríguez y González García anunciaron que habían llegado a un acuerdo y el primero regresaría a Donceles.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, detalló a Excélsior el lunes que González García no había enviado una solicitud de licencia, y hasta el cierre de esta edición no la había enviado. Además, no basta con la solicitud, se requiere la aprobación del pleno.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, expuso ayer que "la figura del 'Juanito' ya no debería utilizarse como acuerdo político, por parte de Morena, porque ya vemos las complicaciones que genera el luego ya no cumplir estos acuerdos".

"Me parece que era muy claro quién era el que debía de quedar desde el principio como titular, lo que no quisieron, para que no hubiera un tema ahí de familia”, dijo en relación a que el primero es hijo de Lobo Román, diputado federal de Morena.

Sobre esa crítica, el morenista García comentó a Excélsior: "Hay que revisar la constitución, que establece que hay fórmulas en las diputaciones y que es tan diputado el suplente, como el propietario".

Y además expuso: “A veces no entiendo a la oposición: criticaron mucho el enfrentamiento que hubo el día de la permanente, cuando González García ni siquiera pudo entrar al recinto legislativo, nosotros lo que decíamos es que era importante que este conflicto se resolviera por los canales políticos y así fue”.

