Rescatan a pitbull que cayó dentro de barranca en Coyoacán

Elementos de Protección Civil de la alcaldía de Coyoacán, junto con personal de emergencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron alertados para rescatar a un perro de la raza Pitbull de nombre “Jack”, que cayó 25 metros de profundidad hacia la cantera del Deportivo conocido como “El Copete”, ubicado en la avenida Delfín Madrigal, a unos metros de la estación Universidad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro al sur de la Ciudad de México.

El can, al estar suelto y perseguir a una ardilla, no midió la altura y al quererla alcanzarla cayó hacia la cantera, Brayan es el dueño del Pitbull y contó cómo fue que Jack se fue al vacío.

“Es que sigue mucho a las ardillas y pues se metió por unos barrotitos, iba siguiendo a una ardilla, perdió la noción hacia donde iba y se fue hacia adentro”, narró el joven.

Y añadió: “Es muy tranquilo, pero cuando se trata de ardillas sí las corretea, este es mi lugar preferido para sacarlo a pasear”.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

- ¿Que sentiste cuando viste que tu perro se fue para abajo?

“Lo principal fue que le hablé y no me contestaba, logré asomarme tantito y lo vi tranquilito y fue cuando me tranquilicé y empecé a buscar ayuda y ya me lograron ayudar”.

Brayan en un momento pensó que ya había perdido a “Jack”, su fiel compañero, ya que al ver la caída y la altura sintió que ya no lo volvería a ver con vida.

“Es un perrito que ha sobrevivido a muchas cosas; por ejemplo, tenía cáncer y sobrevivió, ha sido mi compañero de vida ya ocho años, me preocupé demasiado”.

“Jack” fue rescatado por personal de Protección Civil de la alcaldía de Coyoacán y entregado a su compañero de vida y aventuras, una labor que duró 20 minutos para descender con cuerdas hacia la cantera, pero con un final feliz y exitoso rescate.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

