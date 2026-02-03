Desconocen reporte de falla en operación del Tren Insurgente

Autoridades de la Ciudad de México dijeron no tener información sobre un presunto corto circuito en el Tren Interurbano El Insurgente, este martes 3 de febrero durante la primera jornada de operaciones del último tramo del proyecto, que tardó 12 años en dar servicio al cien por ciento, para conectar Toluca con la Ciudad de México.

El lunes, usuarios en redes sociales compartieron un video donde informaban que un presunto cortocircuito habría afectado durante más de 20 minutos el servicio en el tramo Santa Fe-Constituyentes que fue inaugurado hacía apenas unas horas.

“No tengo información al respecto, el Tren lo opera el Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura)”, expresó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

Brugada destaca beneficios de la obra

En el mismo sentido se pronunció la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien señaló que no se tiene información de algún incidente.

Sin embargo, indicó que pudo haberse tratado de una falla mecánica menor.

“Igual se pudo tratar de una falla técnica que tuvo rápida solución, no sabemos a detalle, pero lo más importante es que es una obra muy buena que beneficia a la ciudad y que convierte al Complejo Observatorio en una puerta de entrada nodal con todo el transporte en la Ciudad de México”.

Con esta obra la población podrá tener alternativas para conectar con la zona centro, sur y oriente de la ciudad, dijo este martes la mandataria capitalina, durante una conferencia de prensa donde presentó avances en materia económica.

Oferta de movilidad

El proyecto tuvo un costo final de cien mil millones de pesos, con siete estaciones; Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Terminal Observatorio, donde los usuarios pueden hacer conexión con la Línea 1 del Metro.

Con la incorporación de las estación Vasco de Quiroga y la conexión directa con el Metro Observatorio, el recorrido de Zinacantepec, en el Estado de México hasta Observatorio, en la Ciudad de México, es de 58 kilómetros, reduciendo a menos de 60 minutos el viaje, que habitualmente se hace en más de dos horas por carretera.

Clara Brugada destacó que uno de los objetivos es “lograr la movilidad integrada, de manera metropolitana”, a la que se sumará próximamente la operación del Tren Suburbano Buenavista que conectará con la terminal aérea Felipe Ángeles.

“Con la llegada del tren El Insurgente, estamos haciendo realidad ese tema. Se hace justicia territorial, como dije: de Toluca hasta el pueblo de Chalco, hoy tenemos movilidad integrada, que permite que cualquier persona haga ese recorrido en menos tiempo y también de la mayor calidad. Es el inicio de la movilidad integrada, metropolitana, porque después vendrá el Tren Suburbano del AIFA”, concluyó.

