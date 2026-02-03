CDMX se coloca como principal motor económico del país: Brugada

Al cierre del 2025, la Ciudad de México reportó un desempeño financiero por encima de lo previsto. Con cifras preliminares, los ingresos totales del gobierno capitalino ascendieron durante el año pasado a 334 mil 327.6 millones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 8.5 por ciento y un nivel 14.7 por ciento superior a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2025.

Estos resultados, aunado a una captación de inversión extranjera directa, por 22.812 millones de dólares al tercer trimestre del año pasado, colocan a la ciudad como el principal motor económico del país, destacaron autoridades capitalinas.

El principal motor de este resultado fue el fortalecimiento de los ingresos locales, es decir, aquellos que recauda directamente la capital, los cuales registraron un incremento anual de 21.7 por ciento, al alcanzar 150 mil 635.2 millones de pesos.

Dentro de los ingresos propios, la recaudación tributaria mostró un crecimiento de 24.9 por ciento, impulsada principalmente por el aumento en el Impuesto sobre Nóminas, que avanzó 37.5 por ciento anual; al pasar de 39 mil 637.3 millones de pesos recaudados en 2024, a 54 mil 568.6 en 2026.

Mientras que en el predial registró un alza de 21.8 por ciento, con 29 mil 21.8 millones de pesos registrados el año pasado, contra los 23 mil 827.9 millones de pesos del 2024.

En contraste, los ingresos de origen federal sumaron 157 mil 63.4 millones de pesos, con una disminución de 1.5 por ciento respecto al año previo.

“Cumplimos con lo que nos planteamos en 2025, aumentaron las recaudaciones. Eso es muestra la confianza que tienen los contribuyentes en el gobierno de la Ciudad, lo que agradecemos”, señaló el secretario Juan Pablo de Botton, al presentar junto a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, el reporte Económico del 2025 y las perspectivas para el 2026.

Destino de los recursos

El secretario subrayó que este desempeño permitió acompañar el gasto público sin comprometer la estabilidad financiera de la ciudad.

El gasto programable alcanzó 301 mil 628.4 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 3.1 por ciento respecto a 2024, mientras que el gasto no programable sumó 16 mil 536.8 millones de pesos; 21.6 por ciento superior al año previo.

En particular, la inversión pública registró un incremento de 9.5 por ciento anual, puntualizó el secretario en entrevista posterior con Excélsior.

De Botton Falcon destacó además el aumento en la inversión financiada con recursos locales, que creció 24.9 por ciento, con un monto preliminar de 50 mil 354.8 millones de pesos.

“Esto refleja una mayor capacidad de la ciudad para destinar recursos propios a proyectos de infraestructura y servicios”, aseguró.

PIB y empleos generados

Aseguró que para lograr que la ciudad se mantenga como la entidad federativa con mayor inversión pública, este año se tiene un aumento presupuestal de 55 por ciento en este rubro, con un monto aprobado de 57 mil 911 millones de pesos.

“Sin duda, como decía la presidenta Claudia Sheinbaum, la inversión pública impulsa la inversión privada y eso nos da muy buenas perspectivas en cuanto a la actividad económica de la ciudad. Somos la ciudad que representa más porcentaje del Producto Interno Bruto de nuestro país. Estamos hablando de que la Ciudad de México sola es alrededor del 15 por ciento interno bruto”.

Enfatizó que además la capital es la urbe con mayor cantidad de empleos formales, con 3.7 millones de puestos afiliados al IMSS en 2025, además de que concentra el 55.8 por ciento de la inversión extranjera directa, con 22.812 millones de dólares al tercer trimestre del año pasado.

“Esto sin duda habla de la importancia para el país de que la Ciudad de México se mantenga dinámica y creemos que, con esta cifra de inversión, la ciudad va a poder continuar siendo la capital de la inversión sustentable de nuestro país”, señaló.

Política de deuda responsable

En cuanto al endeudamiento, al cierre de 2025 el saldo de la deuda pública del Gobierno de la Ciudad de México se ubicó en 107 mil 263.6 millones de pesos, lo que representa un desendeudamiento real de 0.6 por ciento frente a 2024.

“La Ciudad mantiene una política de deuda responsable, orientada a proyectos de inversión productiva que mejoran la calidad de vida de la población, sin comprometer la sostenibilidad financiera”, afirmó De Botton.

Este manejo fue respaldado por las agencias calificadoras. En 2025, la deuda de la capital fue ratificada con la mejor calificación a escala estatal: Moody’s confirmó en agosto la nota AAA.mx, Fitch reafirmó en noviembre la calificación ‘AAA(mex)’ con perspectiva estable y HR Ratings ratificó en diciembre la calificación HR AAA, también con perspectiva estable.

Además, recordó que la emisión del bono verde realizada en 2025 se convirtió en la más grande en la historia de la ciudad en su tipo. Aunque se buscaba un financiamiento por tres mil millones de pesos, la demanda superó el objetivo al alcanzar posturas por más de seis mil millones, es decir, el doble del monto previsto.

Lo recaudado se destinará a infraestructura sustentable, como las tres líneas del Cablebús o el Centrobús, que dará servicio en el Centro Histórico.

"Con estos resultados, la ciudad de México es la ciudad de la inversión de las finanzas sanas y el principal motor económico del país, así se mantendrá en 2026”, concluyó la Jefa de Gobierno.

