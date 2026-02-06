Fue diputado por un día en el Congreso de la CDMX; dice que regresará

Gerardo González García (Morena) ayer fue diputado por un día y lo hizo como orador de su bancada en la sesión solemne por el aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Dos horas después anunció que presentaría su solicitud de licencia, tras lo cual regresará a ocupar la misma curul su suplente, Víctor Hugo Lobo Rodríguez.

Ya en la sesión ordinaria González García pidió la palabra desde su curul: “No estoy aquí por cargos ni discursos, ni por intereses aviesos ni mezquinos, sino por ideales y por principios y valores sólidos.

Somos hombres de palabra, por ello en breve respetuosamente presentaré solicitud de licencia, misma que espero esta soberanía tenga bien aprobar”.

Así lo dijo después de que el lunes pasado él y Lobo Rodríguez participaron en una conferencia de prensa con el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, el cual afirmó que ya habían llegado a un acuerdo y que Lobo Rodríguez regresaría a Donceles.

González García se convirtió en diputado luego de hacer campaña y asumir el cargo el 1 de septiembre de 2024, sin embargo al día siguiente pidió licencia y la curul la ocupó el diputado suplente, Lobo Rodríguez, hijo del diputado federal de Morena Víctor Hugo Lobo Román.

Pero el pasado 20 de enero González García envió un oficio a la Mesa Directiva informando que regresaría a ocupar el cargo y al día siguiente se armó un zafarrancho en Donceles.

Simpatizantes de Lobo Rodríguez y González García se apostaron al pie de la escalinata de entrada y los policías tuvieron que colocarse entre ambos grupos para evitar que hubiera confrontación física. Al final, los simpatizantes de Lobo no dejaron entrar a González y éste se retiró.

Luego hubo días de tensión, rumores y el lunes pasado el alcalde Lozano anunció que habían llegado a un acuerdo.

Ayer, después de que González García anunció que pediría licencia, se le preguntó cuál fue el acuerdo al que llegó con Lobo Rodríguez.

El acuerdo es que, de lo que sobra del periodo (ordinario de sesiones), la mitad él lo va a desempeñar y yo voy a desempeñar la otra mitad”, dijo.

Mitad y mitad, el acuerdo entre González García y Lobo

El periodo ordinario dura 16 semanas, por lo que Lobo Rodríguez ocuparía la curul las primeras ocho semanas, sin embargo, cuando se le insistió si va a regresar al Congreso de la Ciudad de México hubo cierto titubeo en la respuesta: “Seguramente por aquí nos vamos a ver y siempre trabajando a favor de nuestro pueblo”, dijo el morenista.

Al consultarle sobre lo dicho por el diputado Royfid Torres, coordinador de la bancada de MC, acerca de que Morena ya no debe recurrir a la figura del Juanito, respondió:

Yo no soy un Juanito; simplemente soy un ciudadano más, soy doctor en física, soy presea Lázaro Cárdenas del glorioso IPN a nivel posgrado en el área de ingeniería físico-matemáticas. Con el debido respeto yo no soy ningún Juanito”.

